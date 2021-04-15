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鄭雁雄駱惠寧化身「左右護法」　防董建華再跌倒？

政治 15:20 2021/04/15

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董建華落樓梯時，由鄭雁雄和駱惠寧攙扶。（梁偉榮攝）

今日是港區國安法實施後的首個「全民國家安全教育日」，開幕禮雲集政界名人，全國政協副主席、前特首董建華亦有出席，他沒有發言，僅上台影大合照。惟董建華早前出席全國人大會議跌倒一幕，讓大家對其特別照顧，落樓梯時，駐港國安公署署長鄭雁雄和中聯辦主任駱惠寧，一左一右攙扶，前面亦有其他人伸出援手，大家都小心翼翼。

大家如此謹慎並非無因，年屆八旬的董建華三月份在北京出席全國人大會議，離開座位時不慎跌倒，由數人扶起，隨後自行步離。不過他事後話自己「完全沒事！」只是離席時忙於與人打招呼，忘記留意腳下情況絆了一下。董建華還說，自己每日勤做運動，所以「腳力好，起番身。」

董建華早前與傳媒茶敘時透露，自己勤做運動，要多謝當年邵逸夫提點，邵是第一個預言董建華會做特首的人，「最緊要身體好，睡得足，做運動。」至於做什麼運動？董建華教路︰「其中一個運動是睡在床上，提腿向上，一直做一直做，直至很累。」

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撰文 : 傅流螢

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