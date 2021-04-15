【新冠疫苗】陳肇始：今年內不會有新款疫苗抵港　計劃採購仍研發中的新一代疫苗

▲ 陳肇始：今年內不會有新款疫苗抵港，計劃採購仍研發中的新一代疫苗（資料圖片）

新冠疫苗接種計劃已開展49日，公務員事務局局長聶德權及食衞局局長陳肇始今（15日）交代新冠疫苗接種計劃最新安排，詳情請看：【下一頁】。

陳肇始表示，特別感謝逾60萬已打疫苗市民、專家給予寶貴意見，強調疫苗保護力無容置疑，愈多市民打針，社會愈快回復正常，亦是其他地方與本港恢復往來的指標，港府今早亦公布，除了極高風險地區抵港者外，其他地方抵港者檢疫期已縮短。

陳肇始又指，本港現階段接種率仍有很大進步空間，而全球中、高收入國家，接種率均高於香港，擔心今年下半年相關國家若開始通關，港人未必享有優惠，她又指本港已購入1500劑足夠全港人使用，形容較幸運，並已與藥廠商討，今年接種計劃是可持續，料明年初開始下一輪接種，會與各地供應商探討採購新一代疫苗，採購策略是仍研發中的疫苗，而阿斯利康疫苗無需要本年內抵港，以免有浪費。

陳肇始重申，疫苗氣泡概念是全球大勢所趨，接種率愈高地區將愈有機會恢復社區活動。都帶來風險，做檢測如加強通風，香港已有安全疫苗是恢復正常生活的新希望，無論是處所復業，希望大家正面正視。

近日有兩名婦女打疫苗後早產，詳情請看：下一頁；食衞局局長陳肇始表示，兩款疫苗均有不同列明，如復必泰指，正／計劃懷孕的女士打其疫苗並非常規建議，須先向醫生查詢；而科興則列明懷孕中的婦女則不應接種，衞生署已將個案交由專家委員會審視，認為目前未有證據顯示有關，接任何事件不一定與疫苗有因果關係。

最新29間疫苗接種中心:

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

TOPick x 昂坪360「繪蛋滋味」親子設計比賽，立即參加有機會贏取Staycation獎品，按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文