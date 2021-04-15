【女兒涉毒】兩女上月先後涉種大麻被捕 　吳耀漢首開腔回應：唔到你擔心

▲ 吳耀漢兩個女兒上月涉毒被捕。

81歲的資深演員吳耀漢的大女吳瑞鶯、二女吳素兒在上月因涉藏有大麻件先後被捕。吳耀漢近日接受媒體訪問，首次開腔回應女兒被捕一事。

▲ 吳耀漢因腎衰竭需要每天洗肚。（經濟日報圖片）

【腎衰竭】81歲吳耀漢腎功能只剩一成 揭初期病徵難測洗腎者5年存活率僅4成

吳耀漢的兩個女兒分別已54歲及52歲，所以他也稱作為父母根本已不能管束到她們，並無奈說︰「無嘢擔心，係咁㗎喇。唉！點講呀？無嘢，根本上無嘢呀。一一接受，唯一辦法。」

腎衰竭停工休養

近年因腎病要長期洗腎的吳耀漢說：「我自己洗肚就我自己事，仔女嗰啲就其次了，唔到你擔心。」

其實早在兩年前，他已透露因腎衰竭要休養，身體情況卻未有好轉，腎功能僅剩下一成，每日都要洗腎，大部份時間都逗留家中，而醫生亦不建議他接受換腎手術，過去兩年因身體狀況及疫情的關係，沒有接過任何工作。

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吳耀漢女兒被捕

吳耀漢與第二任太太Susan育有三女一子，分別是大女吳瑞鶯、二女吳素兒、三子吳嘉龍和幼女吳瑞珊。

在上月22日，海關人員於機場截查到一個由加拿大到港的空運郵包，發現包裹內藏有約70克的懷疑大麻花，案件轉交海關有組織罪案調查科跟進。

於4月23日到包裹地址、西貢某村屋進行突擊檢查，在該住宅單位內搜查到13株懷疑大麻植物、大麻花、以及大麻栽植設施等，包括太陽燈、通風設施和電子溫度濕度計。

據報單位內藏有的大麻市值約100萬，懷疑有人將村屋用作大麻種植場，並拘捕一名女子，據悉被捕者為吳耀漢的長女。

事隔3日，即在3月26日海關再突擊搜查西貢另一村屋單位，撿獲約21克懷疑含大麻的茶葉及約2克懷疑草本大麻，並拘捕一名女子，正是吳耀漢與次女。海關行動當晚，吳耀漢和太太Susan都身處現場。

同場加映：孟希璘訪問