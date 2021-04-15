【虐殺女童】若老師或社工收到學童求助　兒童權利工作者籲先相信對方

▲ 高等法院。（資料圖片）

5歲女童遭父親及繼母虐待致死，其父親及繼母被裁定謀殺罪成候判，女童現年11歲的小兄長，當年亦一同受虐，兩兄妹校內老師的處理手法一直惹來各界關注。小兄長的老師曾於審訊中作供，他認為小兄長說謊。有兒童權利工作者質疑，當老師或社工收到學童求助時，理應無論如何都先相信對方，否則學童不敢繼續求助，直言涉案老師做法不應該。

審訊期間有證供指出，當年8歲的小兄長X所就讀的學校，有老師和社工曾多次發現X身上有傷勢，並曾作出跟進，包括勸籲涉案父親及繼母勿再體罰X，但未有就事件報警。

曾經發現X傷勢的老師亦曾出庭作供，並在辯方盤問下承認由於他曾就X的說法向繼母查問，但發現兩者說法有異，因此他有感X不誠實。

香港兒童權利委員會執行幹事黃惠玉指出，兒童權利工作的其中一個準則是，當工作者發現兒童懷疑受到身體和心理虐待、性侵和忽略時，「應該無論如何都信咗細路先，否則佢唔會肯繼續講，嗰個老師嘅行徑係好唔應該」。

黃又敦促政府盡快就訂立強制性通報虐兒機制進行公眾諮詢，即規範老師、社工和醫護等，一旦發現兒童身上有傷勢即需通報。

黃認為有關機制可使老師和社工等人更有信心，知道社會支持他們作出通報，因為不少老師面對懷疑虐兒案件時，或會因怕影響校譽或校長不支持而卻步，但若有清晰機制，不但可使校方能迅速處理事件，亦可保障老師免受學校追究。

審訊期間，控方亦曾引述父親和繼母之間的微信紀錄，問及X的老師有否向繼母說過「唔好諗住餓暈咗可以引人注意，只會送佢入醫院打針抽血」，老師於庭上否認，控方再問老師曾否向X說出上述說話，老師亦否認。

代表父親的大律師當時就控方的提問提出反對，指老師不可能對夫婦二人之間的微信對話有認知。控方其後撤回上述提問，並改為詢問老師，他曾否就X的飢餓情況，向繼母說出任何說話？老師當時表示不記得。控方再問及老師於2017年11月期間，有否向繼母投訴X說謊，老師亦表示不記得。控方最後問及老師曾否建議繼母要更嚴厲地管教X，老師亦供稱不記得。

據了解，控方當時是基於繼母向父親發送的微信短訊而向老師提問，即是由繼母向父親轉述老師的說話，但案中並沒有任何客觀證據指老師是否確實說出上述說話。

負責調查本案的案件主管坦言，外界質疑校方和老師的處理手法是正常，但外界未必能理解校方當時的處境，老師亦認為自己在發現學生的傷勢後，曾就此向父母查問，已是盡了他當時的責任，他亦未必料到事情會發展成如此嚴重的地步。而現有的證據只是繼母向父親轉述老師說法，當中或涉繼母的個人演繹，因此外界針對老師的批評或有欠公道。

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記者：楊詠渝