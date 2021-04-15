【源頭不明】卓健醫療29歲女會計經理確診　其丈夫和5名親友亦同告染疫

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處高級醫生王智康。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（15日）再錄得源頭不明個案。衞生防護中心公布，今日錄得6宗確診個案，包括4宗輸入個案及2宗本地個案，其中一宗屬源頭不明感染。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處高級醫生王智康和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午出席記者會交代。

王智康指，2宗本地個案是一對夫婦，其中源頭不明個案涉及一名29歲女士（個案編號：11619），於元朗洪水橋菁雅居19座居住。她未曾接種任何新冠疫苗，是一名會計經理，於九龍灣宏天廣場3樓卓健醫療辦公室工作，不涉及臨床和與病人服務，4月12日最後一天上班。

她在4月9日開始出現咳嗽和喉嚨痛，報稱服食一些合成藥後病情有好轉，惟4月12日發現失去味覺和嗅覺，到元朗教育路卓健醫療中心求醫，當時醫生建議她檢測，13日留深喉唾液樣本，翌日結果呈陽性。

他指，該名女士與丈夫、其父母同住，而其父母亦有一些不適，目前屬初步陽性個案。該名女患者工作時，主要在辦公室自己吃飯，目前追蹤20名同事屬密切接觸者須檢疫，會建議該公司大清潔，而所有員工須強制檢測。

該名女士發病前14天有一些家庭聚會，4月2日曾到牛池灣海港花園出席與8名朋友聚會；4月3、5、9日到過小西灣邨瑞強樓與親家共7人吃飯；4月4及6日其小姨、姨丈和表妹曾到她家中聚會，他們亦有出現不適，3人同屬初步確診；連同其父母共有5名親友初步確診，其餘人士相關人士會接受檢疫。詳情即看：【下一頁】

她在3月30日與丈夫曾到旺角阿木台台灣麵，以及到過中環麗晶中心一間律師行辦手續，有一名職員曾陪同她，須接受檢疫；4月4日曾到元朗建德街26號「彩」與丈夫和母親吃飯；4月5日到過觀塘巧明街柏秀中心ALOT Living看傢俬；4月9日曾到藍灣廣場DON DON DONKI逛街；4月10日到旺角新之城3樓NAIL HOUSE修甲，有一名理甲師須接受檢疫。

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記者：陳子謙