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【新冠肺炎】今日新增6宗確診　2宗本地個案包括1宗源頭不明感染

社會 16:37 2021/04/15

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今日（15日）新增6宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情未止，衞生防護中心公布，今日（15日）新增6宗確診個案，包括4宗輸入個案及2宗本地個案，其中1宗為源頭不明本地感染；今日另錄得逾10宗初步確診，5宗為本地個案，其他為輸入個案。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處高級醫生王智康和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午出席記者會，交代情況。

徐德義指，現時疫情仍未穩定，如疫情穩定至4月29日將公布疫苗氣泡防疫措施。詳情即看：【下一頁】

王智康指出，4宗輸入個案中，患者分別由菲律賓、法國、意大利及印度抵港；其中意大利、法國抵港的兩名患者樣本檢出帶「N501Y」變種病毒株。至今共錄得214宗輸入個案涉「N501Y」變種病毒株，其中93宗是英國的變種病毒株，27宗為南非變種病毒株。

另外，2宗本地個案中分別涉及一對夫婦關係，分別為38歲男子及29歲女子，當中女患者為源頭不明個案，居元朗洪水橋。

疫苗氣泡防疫策略：

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同場加映，牙骹痛可以影響說話及進食，即看：

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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