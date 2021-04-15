【國家安全教育日】黃楚標中學以日常學習建學生國民身份認同　學生稱願遵守國家一切安排

▲ 學校今早於禮堂舉行升旗禮。（學校提供）

今日（15日）是「全民國家安全教育日」，多間中小學安排相關學習活動。其中位於東涌的香港教育工作者聯會黃楚標中學安排為期一周的相關活動。

教聯會黃楚標中學於本周一至明日進行為期一周的「全民國家安全教育周」，學校今早約8時於禮堂舉行升旗禮，禮堂後方掛上寫有「以國為榮 為國爭光」的橫幅。校方安排同學分批上台，將寫有支持港區國安法詞句的紙張，貼上以「國家安全 護我家園」為題的壁報板。有同學形容港區國安法為「一劑猛藥」，可以治療香港的「病」；有同學就寫，會遵守國家的一切安排：

作為一名愛國人士，我認為國安法是約束自己和保障公民利益和安全的良好法律措施。我愿遵守國家的一切安排，永遠效忠於中華人民共和國和黨的安排。

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校方亦播放短片顯示同學支持港區國安法立法。校長許振隆認為，國安教育不是要學生背誦國安法法律條文，亦不單只是學習學習憲法、基本法和港區國安法，而是要透過不同科目、日常學習中方方面面接觸，例如中史、地理、生物等不同科目，及每周的升旗禮等活動積累，建構學生國家觀念、國民身份認同。他又指出，要讓學生先學習國家的觀念，然後才談論愛不愛國。

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記者：黃悅晴