【初步確診】卓健醫療29歲女會計經理5親友初步確診　包括洪水橋天主教崇德英文書院中三學生

▲ 食物及衞生局副局長徐德義醫生（中）、衞生署衞生防護中心傳染病處高級醫生王智康醫生（左）。（​陳國峰攝）

本港新冠肺炎疫情未止，衞生防護中心公布，今日（15日）新增6宗確診個案，包括4宗輸入個案及2宗本地個案，其中1宗為源頭不明本地感染；今日另錄得逾10宗初步確診，5宗為本地個案，其他為輸入個案。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處高級醫生王智康和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午出席記者會，交代情況。

2宗本地個案中分別涉及一對夫婦，包括一名卓健醫療29歲女會計經理。詳情即看：【下一頁】

今日另錄得逾10宗初步確診，5宗為本地個案，均為29歲女會計經理的親友，包括其父母：

64歲男士，為綠色專線小巴76號線司機，最後上班日為4月14日。他於4月2日發病，有咳嗽及喉嚨痛，昨日檢測後初步確診。病發前14天的行蹤主要在元朗的餐廳吃飯，有時會與太太一同到洪福619街市買菜。他於發病前兩日仍然有上班，有佩戴口罩，曾在元朗安寧路11至17號「波記快餐」、元朗洪水橋盈福街8號「煮樓」用膳。



76號線小巴屬區內巴士路線，當局相信由於乘客有佩戴口罩，而乘搭的時間不長，感染風險不大。



76號線小巴屬區內巴士路線，當局相信由於乘客有佩戴口罩，而乘搭的時間不長，感染風險不大。 59歲女士，報稱無業，4月6日開始咳嗽，因有病徵而作檢測，其後初步確診。她於4月9日及12日曾到葵涌安蔭邨探自己母親，其母親及外傭須檢疫，其餘行蹤與丈夫差不多。

該名女士發病前14天有一些家庭聚會，4月2日曾到牛池灣海港花園出席與8名朋友聚會；4月3、5、9日到過小西灣邨瑞強樓與親家共7人吃飯；4月4及6日其小姨、姨丈和表妹曾到她家中聚會。詳情即看：【下一頁】

另外，29歲女會計經理的親友包括其小姨、姨丈及表妹亦初步確診：

小姨：報稱會計，4月13日喉嚨痕，昨日檢測後初步確診。



姨丈：52歲男士，居元朗洪水橋菁雅居11座，報稱文員，在億萬工業中心棉麗企業有限公司工作，公司有約20人。其最後上班日為4月14日，同日發燒。



表妹：14歲中三女學生，就讀於洪水橋天主教崇德英文書院。她於4月11日出現咳嗽，4月14日曾回校於禮堂考試，涉及人數約100名中三學生。當局指，初步理解她有佩戴口罩，期間沒有飲食，也沒有小息等與同學玩。如她最終確診，同場考試的學生及學校須強檢及停課。

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記者：郭詩詩