【新冠疫苗】社區疫苗接種中心將營運至9月底　聶德權籲及早預約接種復必泰

▲ 聶德權指，考慮到復必泰保存期有局限，接種復必泰的疫苗接種中心擬營運至9月底。（經濟日報資料圖片）

港府全面擴大接種年齡組別16歲以上，合資格人士可於下周五(23日)上午9時起預約到29間接種中心或18間普通科門診、私家診所接種。詳情請見【下一頁】

公務員事務局局長聶德權亦提到，將新增3間疫苗接種中心接種「復必泰」疫苗，包括將軍澳體育館、屯門友愛體育館及荃灣林士德體育館。

當中將軍澳體育館、屯門友愛體育館接種中心將於4月20日起提供「復必泰」疫苗，同時亦會提供已預約科興第二劑接種至4月30日。至於荃灣林士德體育館亦會於5月1日起提供「復必泰」疫苗接種

換言之，提供「復必泰」疫苗接種的中心已增至24間，其餘5間持續提供科興疫苗接種，市民可於明日上午9時起預約到該3間疫苗中心接種。

聶德權指，考慮到復必泰保存期有局限，接種復必泰的疫苗接種中心擬營運至9月底，提醒市民需於8月底前接種首劑復必泰，才可於9月底接種第二劑復必泰；又指復必泰供應有限，呼籲盡快預約接種，否則屆時或出現疫苗逾保存期須報廢，或至後期一窩鋒接種的情況。

他補充，餘下接種科興的疫苗接種中心亦都營運至9月底，因科興疫苗保存期較長，故及後仍可持續於普通科門診或私家診所接種。另外，當局亦已於接種疫苗專題網站加入更多資料，包括接種劑數，疫苗事件數據等。

聶德權強調，一年多疫情對本港造成沉重打擊，市民不論年齡都期望社會盡快復常、恢復跨境暢遊及人人有工開，港府早前已提出未來抗疫新路向，以「疫苗氣泡」調整社交距離防疫措施，呼籲市民接種疫苗，建立免疫屏障，以避免再殺停經濟。

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責任編輯：陳正怡