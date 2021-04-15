【荃灣暴動】涉國慶日荃灣區參與暴動　4男女罪成還押候判

▲ 區域法院。（資料圖片）

2019年國慶日有示威者在荃灣區集結，18歲中五男生曾志健「健仔」疑於荃灣被槍擊受傷，他連同另外6名男女涉在場參與暴動，其中3男1女早前否認暴動等罪受審，4人今（15日）於區域法院被裁定罪名成立。法官練錦鴻裁決時指，其中1名戴頭盔的被告被捕後曾叫「光復香港」口號，向傳媒大叫自己名字等資料，證明有心參與暴動，另有2名被告的衣著與其他示威者一樣，有如制服，而他們一身裝備可助長其他示威者暴動的氣勢，被告還押至5月5日判刑。

3男1女被告分別為陳珩（39歲，清潔工）、陳金國（20歲，學生）、李振文（26歲，程式員）及郭小琴（23歲，學生）。他們否認1項暴動罪，控罪指他們於2019年10月1日，在荃灣海壩街一帶參與暴動，首被告陳珩另否認於同日同地縱火。而同案第4被告馮清華早前缺席聆訊。

法官今判刑時指，大律師曾爭議首被告陳珩並非控方指稱將橫額投向火堆的疑犯。法官表示，指揮官看見被告陳珩時，陳正手持藍色雨傘轉身離開。法官認為雖然現場有其他人使用藍色雨傘，但被告的雨傘上的花紋、其大小及綁繩均有獨特之處，被告跑入荃興徑時的衣著及時間，均與手持藍色雨傘的疑犯吻合，故裁定首被告陳珩的目的為令其他人害怕社會安寧會被破壞，暴動罪罪名成立。

至於次被告陳金國，法官認為他身穿黑色衣服、頭戴頭盔，警員看見他時，他正轉身走開，雖然未有看見陳金國的其他行動，但法官認為，如果只是想到場看熱鬧，並不會戴頭盔及防毒面罩。

法官續指，次被告被捕後曾叫「光復香港」口號，並向傳媒大叫自己名字等資料，證明有心參與暴動，理直氣壯，表示對執法者的不信任，不可能只是無意、好奇或想見證歷史，現場示威者與警方已拉鋸近20分鐘，正常人理應已離開現場，頭戴頭盔的次被告在前線，會可助長其他示威者暴動的氣勢，令他們以為能以人多勢眾來對抗警方。

法官指，另外兩名被告李振文及郭小琴情況類似，兩人當時身穿黑衣黑鞋等，而示威者與警方對峙時，不時推水馬作路障，警方施放催淚煙及橡膠彈時則後退，之後又再推前防線，被告不可能是偶然在場，不可能不知道示威者以暴力對抗，警方亦曾警告在場人士，被告衣著與其他示威者一樣，有如制服，亦出現在對抗最激烈之處，他們不可能不知道自己一身裝備，可助長其他示威者暴動，令警方執法更困難。法官終裁定4名被告均罪名成立。

法官將案件押後至5月5日，先為被告索取背景報告，再聽取求情及判刑，4名被告還押候判。

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記者：林欣樂