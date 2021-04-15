楊岳橋、譚文豪等4前成員倡解散公民黨　稱該黨已完成歷史任務

▲ 前立法會議員楊岳橋（左三）、郭家麒（左二）、譚文豪（左一）、郭榮鏗（右二）已退出公民黨。（資料圖片）

公民黨有4個成員，因參與民主派初選而被控港區國安法，分別是正在還柙的前立法會議員楊岳、譚文豪及郭家麒，以及獲准保釋的東區區議員李予信。四人向公民黨發公開信，稱在保釋期間已提出解散公民黨，認為該黨已完成歷史任務。

四人在信中指，在保釋審訊時，已提出解散公民黨，強調該想法不是「飛來石」，如去年參選立法會中，6張名單有4人被取消資格（DQ）、去年11月該黨有3名立法會議員遭DQ等，已顯示公民黨在立法會層面，再無參政空間，相信區議會的成員，也可能面對同樣命運，政治事實是「公民黨已經完成了歷史任務。」

4人又指，非常關切前黨友的安危，希望能在最大程度保障自身安全下，繼續參與地區工作，服務港人，但理解公民黨早前得出「保留公民黨」結論，是基於自身風險及目前政治環境的評估。

另外，楊岳橋丶郭家麒及譚文豪表明會退出政壇，從政生涯已劃上句號，社交平台已在上月永久停止運作，也不會接觸海外官方，或非官方組織討論香港事務，「當一切過去後，我們只願回歸平淡的做個平凡人」，又稱「抱歉今後我們不再同路。」

公民黨則指，黨內就解散公民黨作多番真誠溝通，經歷反覆及深入討論後，決定保留公民黨，並積極重整發展方向，願繼續與香港人和公義良知並行。

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責任編輯：陳宛彤