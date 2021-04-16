【育兒心得】《你好，李煥英》背後的親子情 媽媽百般疼惜只因「你是我的仔女」

▲ 《你好，李煥英》講述濃濃的親子關係。

好朋友黃巴士總編輯許芷茵邀請之下，看了一套電影，也是我難得推介的小品電影《你好，李煥英》，放心，我不會在此劇透，只是乘機講下親子之間的感情，故事的橋段並不新鮮，又是穿越到年輕時，但刻畫的感情卻相當深刻、動人，讓人反省對自己父母、小朋友的期望與現實。

電影正中我心中那句「打有記憶她是中年婦女」，阿媽之所以成為中年婦女，相信超過9成原因都是為了仔女，不知是否黃巴士總編輯推介，看完電影後想起麥兜的阿媽麥太，不論麥兜如何笨拙、讀書成績如何不濟，麥太都一貫愛麥兜，花盡心思、努力培育及愛護麥兜，毫無半句怨言，原因得一個，因「你是我的仔女」。

我們的成長何嘗又不是一樣，我們或多或少都會希望取得成就，例如考試成績、比賽，為了取悅父母，或者父母為自己自豪，就算是父母同朋友一句「我個仔或我個囡，幾叻呀。」就會記住一生一世，但其實就算小朋友是「麥兜」，父母都一樣愛自己仔女，根本不需什麼成就，或者在小朋友出生那一刻至今，父母都曾對自己說過「只是健健康康、快快樂樂成長就足夠了」。

當自己做了父母時或者都一樣，雖然我們這一代，社會風氣壓迫下，要求小朋友百般武藝，周身刀張張利，又要考入名校、又要運動、音樂不輸別人，才顯得有競爭力，有時操練更會逼得小朋友筋疲力盡，回心一想，到底小朋友的努力是為了什麼，是為了自己的前途、還是為了滿足父母的期望呢？

看完這部電影，對於身為爸爸的我，未至於會喊爆，但第一時間就會打給媽媽，至於電話中講些什麼都不太重要⋯⋯不過話分兩頭，為什麼不是打給爸爸呢？希望導演快拍下一集，是講父子情的。

香港電台第一台《我們不是怪獸》，「梁永樂-怪獸爸爸and friends」，周日晚十點新聞後播出

文章獲八爪魚爸爸授權轉載。