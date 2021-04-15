【超市大搜查】15款清雞湯鈉含量大比拼　營養師推薦3款較低鈉清雞湯【附清單】

▲ 15款清雞湯鈉含量大比拼。

為求方便或健康，不少人不論打邊爐或日常煮麵，都會使用雞湯。不過你知道清雞湯或暗藏高鈉陷阱嗎？Nutri-Pro健營物理治療及營養中心營養師Cynthia指，看起來「清清地」的雞湯，其實可暗藏約7包薯片的鈉含量，並比較了市面15款清雞湯的鈉含量，發現2款雞湯鈉含量較高。

Nutri-Pro健營物理治療及營養中心營養師Cynthia表示，不少人知道即食麵高鈉，都轉食用新鮮麵條，用雞湯「淥一淥」做一餐，但其實看似清淡的雞湯都可暗藏約7包薯片的鈉質。Cynthia為此比較市面15款清雞湯鈉含量，發現有2款清雞湯以1碗240毫升計算，就有逾千鈉質。

世衞建議，一般成人的每日鈉質攝取量為<2000毫克（約1平茶匙鹽），如每日進食三餐，即一餐應攝取<660毫克鈉。

15款清雞湯鈉含量一覽（由高至低）：

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用過多高鈉雞湯，容易令身體出現水腫，甚至高血壓。高血壓或腎病人士更要盡量減少使用，避免加重腎臟的負擔。

加水溝淡=少鹽？

Cynthia又提到即使加了清水「溝淡」雞湯，進食時不覺得鹹，但事實上如用量、食量都沒有變，所攝取的鈉含量仍然沒減少。

就如飲1杯鹽水，水多與少只是味蕾上的分別，大家仍然是飲了這些鹽落肚。

因此選購時，建議大眾可選擇每100毫升含不超過120毫克鈉的低鈉雞湯。如從上述15款清雞湯選擇，Cynthia會較推薦Organic Imagine 有機低鈉走地雞湯、Field Day 有機雞湯（低鈉）及Pacific Food有機雞骨清湯。

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▲ Nutri-Pro健營物理治療及營養中心營養師Cynthia。

部份內容為「Nutri-Pro健營物理治療及營養中心」授權轉載。

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責任編輯：楊宛茜