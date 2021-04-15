【選舉制度】海南大學報告：86%外國民眾對香港完善選舉制度持中立態度

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海南大學「一帶一路」研究院國際數據與輿論中心一份大數據研究報告顯示，對於香港完善選舉制度，86%外國民眾持中立態度，2%1持正面態度，5%則持負面態度。

該研究報告名為《大數據分析：改善香港選舉制度的國際反應》，報告顯示，關注香港改善選舉制度的主要國家和地區，除中國內地和香港外，前十位分別是美國、英國、法國、新加坡、印度、日本、韓國和羅馬尼亞。報告中「具體國家分析」部分指出，美國政府對香港改革選舉制度持批評立場，52%美國民眾對此持中立態度，46%則持負面態度；英國方面，英國政府亦對香港完善選舉制度持批評立場，78%英國民眾對此持中立態度，13%持正面態度，8%則持負面態度。

該報告提到，香港改革選舉制度在世界主要國家中並未引起太大負面反應，建議香港繼續推進下一階段的政府施政、司法、教育等領域改革事宜；建議香港特區政府除了採取各類積極措施留住香港本地的金融人才、金融機構之外，應重新審視香港的入境政策，進一步吸引中外金融人才、金融機構，尤其是金融科技人才、金融科技公司前往香港發展，以此擴充香港的金融科技人才庫，從而鞏固和發展香港作為國際金融中心的地位。

海南大學「一帶一路」研究院國際數據與輿論中心在3月30日至4月13日期間，通過Meltwater和Cision兩個數據庫，對全球不同國家媒體的新聞報道、評論，以及各主要社交媒體的內容進行數據分析，以及通過數據庫內置的文本情緒分析模型，對報告內容進行關鍵詞和文本情緒分析，從而得出國際社會對香港改善選舉制度的反應。

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責任編輯：尹櫻霖