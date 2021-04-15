【Apple TV+】喜劇《神話任務》第二季下月登場　饒舌巨星Snoop Dogg驚喜客串

▲ 《神話任務》

Apple TV+原創喜劇《神話任務》（Mythic Quest）第二季將於5月7日回歸，由《邊個波士唔抵死》、《摩登家庭》、《It’s Always Sunny in Philadelphia》等喜劇精英班底創作。故事講一個團隊創作及經營史上最受歡迎遊戲《神話任務：鴉群宴》的幕後真實生活。

《神話任務》第一季獲得Rotten Tomatoes94%評價，深受網上評論及廣大劇迷所喜愛，《紐約時報》更大讚其爆笑程度被喻為媲美經典辦公室喜劇《The Office》。

即將於5月7日推出的第二季延續自首季尾聲，眾人決定為《神話任務：鴉群宴》創造一個重量級擴充版，將遊戲推上全新高峰。

在興致勃勃展開任務的同時，每位同事的私生活也各自有了新發展，壓力如山倒緊張刺激，兩大主將Ian及Poppy在職位上雖然「平起平坐」，互補不足之餘亦同時互相較勁角力，而眾團隊成員每位都創造力爆燈，但亦是「性格巨星」，經常作出不可理喻的騎呢行為，為這個高壓而且緊張的辦公室增添不少荒誕喜感。

預告片更見饒舌巨星Snoop Dogg驚喜現身，與擦肩而過的Ian探問：「到底個expansion幾時推出？」