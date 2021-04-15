【疫苗接種】復必泰疫苗接種至9月底　聶德權否認為「谷數」需衡量本港儲存及接種能力

▲ 公務員事務局局長聶德權解釋，已訂購750萬劑復必泰疫苗會配合疫苗中心運作安排，未來數月分批抵港。（經濟日報資料圖片）

港府將擴大新冠疫苗接種年齡至16歲以上，而社區疫苗接種中心則只營運至9月底，公務員事務局局長聶德權解釋，已訂購750萬劑復必泰疫苗會配合疫苗中心運作安排，未來數月分批抵港。

被問到9月底後已無復必泰疫苗接種，是否限制市民選擇，聶德權表示，新冠疫苗供應都未必充足，形容本港可做到疫苗有選擇實屬幸運；而疫苗接種中心運作上希望可清晰、及早地計劃，距離中心運作期至9月底仍有5個月時間，現時中心每日接種量可達4萬劑，加上復必泰保存期僅3至4個月，需用好疫苗及中心運作能力。他提到，如身體情況未合適，需先向醫生諮詢，待合適接種時才接種當時仍有的疫苗種類。

至於趕及9月底前完成接種復必泰是否為「谷數」，聶德權強調大家不應視作政府以接種劑數作目標，應是大家希望盡快控疫，以及早回復正常經濟及社會活動；又提到疫症前機場每日抵港人數達逾20萬人，惟現時卻不足2000人，強調要跨境出行，不可避免會有輸入個案，如未有防疫屏障，屆時將引發另一波疫情，相信「大家都已受夠」，呼籲市民及早預約接種。

他又否認無能力向藥廠要求延遲部分復必泰批次抵港，強調疫苗供應商需按時間表生產疫苗，同時亦是要考慮本港儲存疫苗能力及接種能力。

食衞局局長陳肇始提到，較早前兩批復必泰疫苗因包裝瑕疵問題，現時仍被封存，衞生署會密切與藥廠聯繫；至今已有兩批復必泰疫苗經由Baxter廠已來港，供應上無問題，強調現時有足夠疫苗，籲市民盡快接種。

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡