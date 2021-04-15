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【Chill Club】姜濤被視年度男歌手大熱　陳卓賢：更想MIRROR得獎【附入圍名單】

娛樂 18:42 2021/04/15

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熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

《Chill Club》頒獎禮將於4月18日舉行。

ViuTV首個音樂頒獎禮《Chill Club推介榜 年度推介20/21》將於本周日（18號）舉行，MIRROR除角逐年度組合，成員姜濤和陳卓賢（Ian）都有份入圍年度男歌手獎，奪獎呼聲甚高。

昨晚MIRROR齊人為頒獎禮綵排，說到12位成員各有粉絲，在投票上佔有優勢，Lokman笑指這便是MIRROR力量，屬「人多好辦事，蟻多縷死象」。

Anson Kong卻表示本來想集各人的力量，力推ERROR成員何啟華奪「年度唱作歌手」獎，可是對方落榜，故相信獎項公平，不會因是公司藝人而偏私。

MIRROR成獎項大熱。

【吸金王】姜濤逆市狂接逾30個廣告　姜B賺第一桶金盼買樓收租

姜濤跟陳卓賢對角逐年度男歌手，便抱平常心，認為MIRROR得組合奬更重要。

而MIRROR當晚會改編C AllStar《逾越生死》跳舞版作表演，樂隊Dear Jane則會演出MIRROR《Ignited》。

MIRROR人多勢眾。

《Chill Club年度男歌手》入圍名單（排名不分先後）

林一峰、馮允謙、劉德華、李克勤、陳奕迅、鄭中基、黎明、陳柏宇、麥浚龍、姜濤、周國賢、陳卓賢、江熚生、許廷鏗、、林家謙、林奕匡、駱振偉、柳應廷、梁釗峰、關智斌、劉浩龍、小肥、吳林峰

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《Chill Club年度女歌手》入圍名單（排名不分先後）

王菀之、莫文蔚、陳凱詠、JC陳詠桐、AGA、Gin Lee、王君馨、林二汶、鄭秀文、陳蕾、林欣彤、鄭欣宜、泳兒、鄧麗欣、衛蘭、葉巧琳、鄧小巧、黃妍、容祖兒、岑寧兒、鄭融、Serrini、薛凱琪

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《Chill Club年度組合》入圍名單（排名不分先後）

ERROR、RubberBand、Dear Jane、MIRROR、Zpecial、Nowhere Boys、艾粒、ToNick、Supper Moment、per se、ONE PROMISE、C AllStar

同場加映：MIRROR訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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