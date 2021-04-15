【迪士尼樂園】月底前購美食節消費代幣800元或以上　即可獲贈唐老鴨紀念品

▲ 月底前購美食節消費代幣800元或以上，即可獲贈唐老鴨紀念品。（迪士尼提供）

香港迪士尼樂園今（15日）宣布，將於本月30日起至6月27日 ，逢星期五至日及公眾假期推出「皇室佳釀美食節」，參加者可品嚐分子料理、雞尾酒及本地手工啤酒等。賓客亦可於網上以早鳥優惠，購買電子代幣滿800元或以上，可獲得限定唐老鴨主題紀念品。

樂園表示，即日發售美食節電子代幣早鳥優惠可享限定紀念品，賓客需購買美食節專用電子代幣享用美食，憑一個電子代幣可換購一款食物、甜品及非酒精飲品，憑兩個電子代幣可換購雞尾酒特飲及酒精飲品。即日起至本月29日，賓客於樂園網站購買電子代幣可享早鳥優惠，購買電子代幣滿800元或以上，可獲贈唐老鴨主題徽章或頭飾及魔法球。

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樂園補充，活動邀請了星級主廚團隊將在園區幻想世界的「皇室宴會廳」坐鎮，多款得獎菜式將以迷你份量呈現。以「海鮮柚子沙巴翁」為例，廚師把意大利甜品沙巴翁變為鹹食，並配以分子料理的製作方法。另外亦有米奇老鼠為形的「椰菜花北海道牛乳芝士撻」， 亦有法式素食頭盤「雜菌椰菜卷」，以椰菜包著忌廉芝士，旁邊加雜菌，再配以檸檬果蓉汁。美食節亦設有分子甜品料理，包括氮氣朱古力松露、青蘋果乳酪、意大利奶凍杯等 。

樂園指出，美食節中的土耳其烤肉，主廚團隊特別選用手抓餅皮，餅皮可以保持鬆軟。樂園新設逾1米高的芝士噴泉， 芝士選用了意大利的帕馬森乾酪。樂園亦準備了以水耕菜製作的沙律，為食得健康的人士提出多一項選擇。賓客亦可於園內體驗以「煙霧」、「分子」、 「星河」、「棉花糖雲」為每周主題的多款雞尾酒特飲，並品嚐本地手工啤酒。

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記者：陳麗娜