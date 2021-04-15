調查指逾8成學校認為政府病毒檢測支援不足　當中6成半反映教職員難取得樣本瓶

▲ 教聯會調查發現，近6成受訪學校於復活節假期後，安排全校三分之二的學生的學生回校上面授課堂。（教聯會提供）

教育局早前放寬全港學校安排學生回校半天面授課的人數上限至三分二。教聯會調查發現，近6成受訪學校在復活節假期後面授課堂的學生人數上限，放寬至三分之二學生，近4成學校恢復全校半天面授課堂。然而，超過8成受訪學校認為，政府就學校教職員須做病毒檢測的支援不足，當中有逾6成半學校反映教職員難以取得樣本瓶。

教聯會於4月初進行調查，得到超過430間中小幼特學校回應。結果顯示，近6成受訪學校於復活節假期後，安排全校三分之二的學生的學生回校上面授課堂，近4成學校恢復全校半天面授課堂。當中幼稚園或幼兒中心全面恢復面授課堂的比例近7成半，中小學則分別約有3成申請全面恢復面授課堂。

要符合局方全面復課的要求，全校教職員必須「兩周一檢」。不過，教聯會的調查反映，超過8成受訪學校認為政府支援不足，當中有超過6成半學校反映教職員難以取得樣本瓶，其他問題就包括檢測中心位置不便利、檢測結果屢出現延誤，以及樣本收集站數量不足等。

至於接種疫苗方面，4成半學校表示會鼓勵校內同工接種疫苗，同時有逾3成學校表示會提供相關便利措施，以鼓勵教職員接種疫苗，包括：靈活調動課堂、非上課時間可出外接種疫苗、接種疫苗後可在家休息等。

教聯會指出，學校暫停面授課堂多時，學生在學習及社交方面受到不少影響，呼籲當局考慮當疫情進一步穩定時，全港學校全面恢復面授課堂，並協助安排跨境生分階段回港接受教育。另外，教聯會促請政府加強支援教職員進行檢測，包括定期派員到學校統一收集及發放檢測瓶、在區域教育服務處增設樣本包數量，以及縮短檢測時間等，亦建議政府提供更多誘因鼓勵教職員接種疫苗，包括安排醫護人員到校接種，並提供更多防疫津貼，讓學校有消毒校園。

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責任編輯：黃悅晴