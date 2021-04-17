【港隊猛將】由過度活躍到空手道高手爭東奧入場券　李嘉維：感激父母過去20年的支持

▲ 李嘉維目標爭取東奧入場券。

將於今年夏天舉行的東京奧運會，首次將空手道納入比賽項目，香港空手道運動員李嘉維（Jimmy），有份競逐奧運入場券資格，目前他正積極備戰6月的奧運資格賽。若有幸入圍，這將會是他人生第一次，亦可能是最後一次參加奧運的機會。

Jimmy 13歲起已開始習武，他坦言其實當時對空手道沒有興趣，經同學邀請才去學，形容「好似陪人去選港姐，但學學下又覺得幾好玩」，師傅又見他拳頭大，很適合打拳。

自此Jimmy就和空手道結下不解之緣，不過學習空手道初時，媽媽曾擔心他變得「郁手郁腳」，一度想過勸他放棄，但後來Jimmy開始參加比賽，並獲得佳績，家人「覺得我的過度活躍好像有地方發洩」，於是都支持他打拳。

苦練空手道多年，Jimmy更成為香港運動員，更代表香港出賽。他於2010年首次代表香港出席廣州亞運會，參加空手道男子組手75公斤以下級項目，奪得銅牌。

▲ 李嘉維是香港空手道運動員。（Instagram圖片）

2011年，他在亞洲錦標賽奪得銀牌，寄望衝上金牌的他日夜苦練，可惜在2012年的10場比賽中，頭9場的比賽他也輸掉，迎來運動員生涯的低潮。在經過與運動心理學家會談後，他才慢慢釋然學會享受比賽，之後在一場比賽中再奪銅牌，並繼續向運動員方向發展。

在接近20年運動員生涯，Jimmy的父母一直在他身邊陪伴，一些國際賽事，例如2018年印尼亞運會，家人都特意遠赴當地支持。對此，Jimmy一直都非常感激。

多謝我的家人，從小到大，他們都很支持我，以及我的未婚妻，我保證日後完成運動員的生涯，會有更多時間陪伴他們。

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運動以外，Jimmy也熱愛唱歌，並指小時候因受爸爸影響而非常喜愛張學友，亦有彈結他和鋼琴的習慣。他曾於2009年參加TVB歌唱比賽《超級巨聲》，在數千名參賽者中突圍而出，成功進身30強。

他當時表示已盡情享受舞台表演的感覺，也結識了熱愛唱歌的朋友，大開眼界。之後，也有不同團體邀請過他表演唱歌，亦與其他運動員組成「春田花花運動丸」樂隊，於香港體育學院的晚宴上表演。

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現時，Jimmy也有繼續出賽及經營空手道訓練學校，並於去年底在香港中文大學完成體育運動科學系的碩士課程。目前他正積極備戰4月在葡萄牙的國際賽，其後預計會留在當地訓練，6月轉赴巴黎參加奧運資格賽。

Jimmy今（16日）出席DESCENTE x VESPA品牌活動時表示，他所屬的自由搏擊75公斤級別「猛人雲集」，由世界排名前100名選手爭3個奧運比賽席位，能否成功入圍目前仍是未知之數，他坦言「分析過，係難嘅」，但仍對賽事有充滿信心。

他說，外界可能會認為自己上了年紀，體能不及以前，不過一直都有訓練，而且自己都算老將，有一定經驗，相信會打得更好，故不太擔心，希望可爭取佳績，入圍奧運資格。

今次反而很享受的感覺，反而會有更好效果，太大壓力反而很容易輸，比賽很多變數，所以要保持平常心。

早前他已完成接種2針復必泰疫苗，因疫情關係，李嘉維由去年一月至今都沒有參加比賽，「選手之間都不知道大家的水平」，但現時會集中在訓練上，努力備戰兩場賽事。李嘉維過去曾參加3次亞運會，他亦預計出戰2022年的杭州亞運會。

▲ 李嘉維與跳高運動員鄧伊程出席品牌活動。（沈佩珊攝）

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記者：沈佩珊