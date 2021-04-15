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【新冠肺炎】確診卓健員工38歲丈夫同染疫　於鰂魚涌英皇道長城地產工作須強制檢測

社會 17:12 2021/04/15

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衞生防護中心傳染病處高級醫生王智康表示，今日新增2宗本地感染個案，涉及一對夫婦。（陳國峰攝）

本港新冠肺炎疫情未止，今日（15日）新增6宗確診個案，4宗本地個案，1宗感染源頭不明，食衞局副局長徐德義、衞生防護中心傳染病處高級醫生王智康及總行政經理（質素及標準）劉家獻見記者交代疫情。

衞生防護中心傳染病處高級醫生王智康表示，今日新增2宗本地感染個案，當中一人屬感染源頭不明，涉及一名29歲女子，於元朗洪水橋菁雅居19座居住，並於於九龍灣宏天廣場3樓卓健醫療辦公室工作。詳情請見【下一頁

另一宗本地個案為染疫29歲女子的38歲丈夫，同樣未有接種新冠疫苗，4月11日發病，有輕微咳嗽，4月12日到元朗樂成大廈卓健醫療中心求醫，4月13日留口水樣本檢測，昨日確診。

王智康稱，患者過去14天行蹤與其妻相若，本身為地產經紀，於鰂魚涌英皇道柏蕙苑A4號舖長城地產工作，最後上班日為4月11日，有約7名同事列為緊密接觸者需要接受檢疫；患者過一周或14日均無帶客去看樓，主要留於辦公室工作、電話聯絡，或是處理「walkin」客人，有關工作處所需要強制檢測。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

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