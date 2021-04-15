【電子消費券】八達通：領消費券方式跟交通補貼類似　新商戶免收手續費至消費券計劃完結

▲ 八達通卡營業及市務總監李玉兒稱，領取電子消費券形式類似領交通補貼。（馮漢柱攝）

政府日前公布4間電子支付工具公司將協助派發電子消費券，其中之一的八達通公司指，以八達通領取電子消費券的方式將與現時領取政府交通補貼類似。此外八達通推出優惠，即日起新商戶可免租機費、手續費等，直至消費券計劃完結。

八達通公司營業及市務總監李玉兒表示，八達通正與政府研究，市民可使用已登記計劃的八達通卡或電子八達通卡，在政府設立的交通補貼領取站、兩大便利店、惠康超市、八達通服務站或APP，拍卡領取消費券。

現時八達通卡的儲值上限為3,000元，李玉兒說，市民可在消費券到期前，分多次領取，消費券的金額會計入卡儲值額，上限3,000元。

她補充，市民拍卡消費時，卡片不會分辨消費券及本身的儲值金額，但查閱八達通交易紀錄時，系統會分到哪宗交易符合消費券要求。不過，有關如何防止消費券套現、到期的消費券餘額如何處理，她指要留待政府公布詳情。

她又指，現時約有400萬張八達通卡的儲值上限提升至3,000元，由4月29日起，市民以上述方法領取交通補貼或增值，就可為未提升儲值上限的卡增加限額。

此外，為幫助中小商戶收取消費券，八達通宣布由即日起，新申請的商戶可獲豁免費用，直至消費券計劃完結。倘商戶申請零售八達通讀寫器，即一般可見的白色大機，可免每月約300元的租機費及安裝費；倘商戶申請商用版八達通APP戶口，除可豁免交易額1.5%的手續費，亦可獲贈一部八達通流動收款機。

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記者：徐紹軒