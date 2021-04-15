  • 22°C
香港時間 : 2021415日 (週四) 17:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子消費券】八達通：領消費券方式跟交通補貼類似　新商戶免收手續費至消費券計劃完結

社會 17:15 2021/04/15

分享：

熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

八達通卡營業及市務總監李玉兒稱，領取電子消費券形式類似領交通補貼。（馮漢柱攝）

政府日前公布4間電子支付工具公司將協助派發電子消費券，其中之一的八達通公司指，以八達通領取電子消費券的方式將與現時領取政府交通補貼類似。此外八達通推出優惠，即日起新商戶可免租機費、手續費等，直至消費券計劃完結。

八達通公司營業及市務總監李玉兒表示，八達通正與政府研究，市民可使用已登記計劃的八達通卡或電子八達通卡，在政府設立的交通補貼領取站、兩大便利店、惠康超市、八達通服務站或APP，拍卡領取消費券。

現時八達通卡的儲值上限為3,000元，李玉兒說，市民可在消費券到期前，分多次領取，消費券的金額會計入卡儲值額，上限3,000元。

她補充，市民拍卡消費時，卡片不會分辨消費券及本身的儲值金額，但查閱八達通交易紀錄時，系統會分到哪宗交易符合消費券要求。不過，有關如何防止消費券套現、到期的消費券餘額如何處理，她指要留待政府公布詳情。

她又指，現時約有400萬張八達通卡的儲值上限提升至3,000元，由4月29日起，市民以上述方法領取交通補貼或增值，就可為未提升儲值上限的卡增加限額。

此外，為幫助中小商戶收取消費券，八達通宣布由即日起，新申請的商戶可獲豁免費用，直至消費券計劃完結。倘商戶申請零售八達通讀寫器，即一般可見的白色大機，可免每月約300元的租機費及安裝費；倘商戶申請商用版八達通APP戶口，除可豁免交易額1.5%的手續費，亦可獲贈一部八達通流動收款機。

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：徐紹軒

相關文章

【迪士尼樂園】月底前購美食節消費代幣800元或以上　即可獲贈唐老鴨紀念品
今日 16:42
【迪士尼樂園】月底前購美食節消費代幣800元或以上　即可獲贈唐老鴨紀念品
調查指逾8成學校認為政府病毒檢測支援不足　當中6成半反映教職員難取得樣本瓶
今日 17:00
調查指逾8成學校認為政府病毒檢測支援不足　當中6成半反映教職員難取得樣本瓶
【新冠肺炎】確診卓健員工38歲丈夫同染疫　於鰂魚涌英皇道長城地產工作須強制檢測
今日 17:12
【新冠肺炎】確診卓健員工38歲丈夫同染疫　於鰂魚涌英皇道長城地產工作須強制檢測
電子支付 補貼 八達通 便利店 超市 惠康

最高瀏覽

【英國王室】菲臘親王4子女受訪向亡父致敬　安妮公主：沒有父親人生將截然不同
17:34 2021/04/11
【英國王室】菲臘親王4子女受訪向亡父致敬　安妮公主：沒有父親人生將截然不同
【星二代學校】張繼聰謝安琪細女天生可愛鬈髮　擺甫士鬼馬影學生相讀英基幼稚園
14:13 2021/04/12
【星二代學校】張繼聰謝安琪細女天生可愛鬈髮　擺甫士鬼馬影學生相讀英基幼稚園
【升中派位】中產父母身教閱讀睇卡通學英文　鮮魚行學校小六生苦讀升Band 1英中
19:10 2021/04/09
【升中派位】中產父母身教閱讀睇卡通學英文　鮮魚行學校小六生苦讀升Band 1英中