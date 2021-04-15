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【恐怖虐兒】南韓16月大女嬰遭虐打骨折腸胃爆裂死　檢察官建議判養母死刑

親子 17:39 2021/04/15

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南韓16月大女嬰遭虐打骨折腸胃爆裂死，檢察官建議判養母最高刑罰死刑。

韓國早前發生震驚社會的養父母虐兒案，有南韓媒體揭發16個月大女嬰「鄭仁」（정인，音譯）涉被養父母虐死，經檢查後發現她全身骨折、腸胃爆裂及腹腔充滿積血，引起大眾憤怒。

案件日前於韓國地方法院聆訊，檢察官建議法庭判處養母最高刑期死刑，並判令10年內禁止她在與兒童有關的單位就業，佩戴電子腳鏈30年，接受監察5年。檢察官另建議其養父應判處7年6個月有期徒刑，10年內禁止他在與兒童有關的單位就業。

鄭仁在7個月大時被領養。（影片截圖）

16個月大女嬰遭父母虐待致死

綜合韓媒報道，張姓養母及其丈夫被SBS電視台節目《想知道真相》揭發，指去年6至10月涉嫌多次暴力虐待女嬰鄭仁，導致其腹部與背部出現多處損傷、全身骨折及腹腔充滿積血，最後因腸胃破裂死亡。

檢查官早前表示，根據4名法醫專家的報告顯示，死者鄭仁的背部因大範圍地受到強大的外力衝擊，導致腹部多個臟器及胰腺破裂，腹腔內更大出血。法醫指，死者鄭仁的腹部約出血600毫升。

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養母曾否認虐待女嬰

養母的代表律師否認所有虐待、謀殺兒童罪及故意傷害女嬰，惟承認曾以暴力行為對待女嬰。養母曾向律師解釋，「事發當日鄭仁和大女兒在沙發上玩，不小心跌落」；有時鄭仁哭鬧會忍不住地大力搖晃她，過去有一次因自己手術後胸口痛，才失手摔下鄭仁，她強調絕無虐待。社會大眾對於母親的說法及殘酷的行為絕不認同，更感到非常憤怒，事件引起軒然大波。

幼稚園老師指經常發現鄭仁身體有不明傷痕。（影片截圖）

檢察官指養母行為間接殺人

檢察官指出，從已經掌握的證據來看，被告人對養女的健康和安全毫不關心，持續的虐待導致養女健康惡化後，仍沒有讓孩子就醫。法醫和屍檢醫生認定，被告人在養女腹部遭嚴重毆打受傷的情況下，又一次用腳踩踏養女的肚子，使其遭到致命傷，屬於間接故意殺人罪。檢方又表示，

如果被告不收養，受害人或會受到其他父母愛戴，可能會健康快樂成長，而不是死於無法接受治療。

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責任編輯：王明芳

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