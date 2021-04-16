【文武雙全】女拔畢業健將明日之星離巢TVB 女子跳高運動員鄧伊程體壇起飛

▲ 女拔畢業健將明日之星離巢TVB，女子跳高運動員鄧伊程體壇起飛。

前TVB藝人、節目《#後生仔傾吓偈》前核心主持之一鄧伊程（Tiffany）自小醉心於運動，尤以跳高及游泳成績最為突出。她出身自小康之家，父母都是田徑高手，媽媽更是跳高運動員。

Tiffany小學就讀拔萃女小學，中學畢業於拔萃女書院，現時就讀香港浸會大學體育及康樂管理系學士。Tiffany上月參加跳高比賽，狀態大勇，成績比師姊楊文蔚搶鏡，成功躍過1米77，刷新個人最佳成績（PB）。

▲ 鄧伊程是香港女子跳高運動員。（Instagram圖片）

Tiffany接受TOPick專訪時表示，她自小喜歡游泳及跳高，亦要兼顧學業，生活有時像機械人，但她從來不覺得辛苦，小六時已考取了大提琴及鋼琴8級。對於自己早前挑戰1米8失敗，媽媽一度激動落淚，比自己更傷心。她指，自己在運動世家，慶幸有家人的支持:

我的跳高成績超越了當年媽媽的個人紀錄了。期望9月全運會可再刷新個人紀錄。

她運動天賦高，在學時已參與多個學界比賽，主要包括跳高及游泳，並獲選入香港田徑隊，又曾參加全國青年運動會。

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除運動成績優秀外，Tiffany身型高佻，笑容甜美的她充滿陽光氣息，於2018年9月加入TVB節目《#後生仔傾吓偈》中成為其中一位「後生仔KOL」，與藝人馮盈盈及陸浩明等人合作。

不過，在去年8月，Tiffany宣布離巢TVB，結束短短兩年的主持生涯，因仍是大學生的她仍心繫運動，並希望在運動方面有更高成就。

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雖然離開大台，但就未有完全放棄幕前生活，平日熱愛行山做瑜伽等運動的她也開設個人YouTube頻道，拍片教人做Workout，並曾表示不介意接演藝工作，但凡事都會以練習運動為先。

Tiffany出席運動品牌DESCENTE x VESPA活動時指，自己平日喜歡化妝，而芥辣黃色與其古銅膚色，襯托藍天白雲，「打卡」最靚。

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記者：陳韻文