【衝破殘障】9歲右腿截肢後發奮求學　殘障男赴日讀博士研發智能義肢

▲ 內地一名殘障男發奮讀書，赴日讀博士研發智能義肢，助人助己。

跨越殘障，助人助己！在中國貴州農村成長的孫小軍，在9歲時失去右腿，意外後的他不希望成為家人負擔，發奮求學以知識改變命運，成績出眾的他更赴日本學習，成為名牌大學的博士生。如今34歲的他已是老闆，創業專門研發智能義肢，希望幫助更多殘疾人士及長者。

▲ 孫小軍在9歲時失去右腿，需戴義肢。（影片截圖）

9歲時需截肢保命

據內地《紫牛新聞》報道，孫小軍出生於內地貴州省某農村，9歲時右腿踝關節不慎摔傷，未有好好處理，導致了骨髓炎病變，癌細胞擴散到膝蓋以上，醫生指出如果不截肢，最多只能活兩三年，孫小軍的右下肢被截除保命，成為傷殘人士。爸爸不希望兒子因而消沉，激勵他說︰

你現在做不了農活，只有好好讀書，才會有更好的生活，才能改變自己的命運。

▲ 希望知識改變命運，到日本讀書。（影片截圖）

努力學習不想成為家人負擔

孫小軍不希望自己成為家人的負擔，所以決心努力學習，不讓父母操心。截肢以前的他成績差，受爸爸激發後才努力學習，更成為尖子，於2006年被華中科技大學材料科學工程學院錄取。

大學期間，他希望赴海外交流，可是受家庭經濟條件所限，只能靠獎學金才有機會成事。他不言棄，拼命地學習英語和專業知識，放假也留在實驗室或自修室，很晚才休息，早上6點出門，犧牲睡眠換時間來讀書。

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獲獎學金赴日大學交流

孫小軍成為了學霸，在大學四年級時獲得遠赴日本的大學交流學習的機會，每月更有8萬日元（約5700港幣）獎學金，慳了一大筆生活費。

2010年，孫小軍到日本的第一學府東京大學繼續深造，當時主要學習燃料電池，想為全球能源行業作出貢獻。之後，他在日本第一次穿上了義肢，發現長時間戴傳統義肢會很不適。

我自己是工程師，我就想著為甚麼不能研究一個更加輕便、更加智能、更適合自己的假肢呢？

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東大攻讀博士學機械信息

當時他放棄了在Sony公司從事音響產品的設計開發工作，在2015年10月辭職，回到了東京大學攻讀博士學位，學習智能機械信息學，在實驗室開始了動力式智能電動假肢研發工作。之後更獲得了機構9000萬日元（約642萬港幣）的資助作研發。

他有感現時傳統義肢好比人的腿上沒有肌肉，只有骨骼和關節，雖然也能站立，但僅僅是機械式地伸直。孫小軍現時成立了專門研究智能電動義肢的公司，深圳和日本東京均有研發基地，他希望減低產品成本︰

在傳統的假肢上添加「肌肉」，希望幫助殘疾人士及長者能做更多事情。

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責任編輯︰王明芳