【上訴駁回】涉襲警上訴被駁回即時服刑　司機聞判拍掌讚美法官

▲ 上訴人施振英(中)今被駁回上訴後於庭上拍掌表示讚美法官。經濟日報資料圖片

60歲家庭司機涉於去年1月19日，在遮打道及會所街交界，涉揮拳襲擊警員下巴，經審訊後被裁定襲警罪成，判囚1個月，准保釋候上訴。法官今（15日）於高等法院駁回上訴申請，涉案司機於犯人欄內隨即拍手，法官指司機「似乎唔滿意結果」，司機否認及表示「讚美你，我滿意你，全香港巿民都滿意你」，法官指其做法或構成藐視法庭，最終散庭未有進一步處理。

上訴人施振英（60歲），被控1項襲警罪，控罪指他於2020年1月19日，在中環遮打道及會所街交界襲警正在執行職務的警員A。案件經審訊後，上訴人被裁定罪成，判囚1個月，准保釋候上訴，上訴聆訊早前已完成，押後至今宣判。

法官陳慶偉今就定罪及刑期上訴駁回申請，並表示稍後頒下書面判詞。上訴人聞判後於犯人欄內拍手，法官即問及「咩意思」，上訴人表示「我讚美你，係咁多喇，仲唔夠吖」，法官指「似乎你唔係好滿意結果」。上訴人即回應「唔係，我滿意你，我讚美你，全香港巿民都滿意你」。法官停頓良久後表示「剛才舉動可構成藐視法庭」，其後未有進一步處理便休庭。

據法官判決書指出，原審時上訴人沒有作供，其說法是沒有撥開警員的手，也沒有推過警員胸口或拳打過他，法官認為若警員曾遭推撞，或不是上訴人所為；若法庭裁定上訴人的確向警員推撞，亦因警員對上訴人使用過分武力下，上訴人作出的合理反應。

上訴人向法庭呈交新增片段，法官指案件於2020年7月尾裁決，翌日上訴人兒子找到新影片及相片，有關新照片及影片的拍攝者與審訊時呈堂照的拍攝者為同一人。法官認為新增證據早已存在，只是上訴一方未有盡力尋找。

法官指新增影片令控方兩名證人沒有機會回應，而上訴人指從影片可見案發是遭警員「叉頸」，而有關說法於原審時沒有提及。

法官表示看過新增影片後，顯示上訴人看了一眼警員的左手後猛然撥開警員搭在其肩膊上的手，法官認為此舉已可視作襲警或拒捕。由於上訴人的舉動，引致另一名警員伸手向其頸部，圖阻止上訴人進一步行動，屬防禦性多於襲擊。上訴人其後雙手向前推進及向警員揮拳，最終擊中警員面罩，;被其他警員上前迅速制服。

法官表示不信納新增影片能推翻原審裁判官裁決，上訴一方質疑原審裁判官錯誤接納警員說法，包括沒有看見穿黃背心人士、上訴人曾遭胡椒噴霧襲擊及頭部流血的情況。法官則認為不足為奇，指上訴一方將證供細節放大，無疑能找出細節上的出入，但不足以改變定罪。

法官指從新影片可見，從上訴人撥開警員放在肩膊上的手，至黃衣人介入，整件事情歷時約5秒，將這5秒放大至兩天的審訊時間和無數頁的審訊謄本，可以做到「雞蛋裡挑骨頭」的效果。法官認為原審裁判官沒有邏輯上犯罪，駁回定罪上訴。

至於刑期方面，法官指原審裁判官不能忽視案發當天的起因及背景，上訴庭已就多宗示威及襲警案作出量刑指引，襲警屬嚴重罪行，須判阻嚇性刑罰。上訴人沒有預謀犯案，但完全沒有必要對警員使用武力，雖然警員沒有嚴重受傷，但裁判官判以短期監禁亦無可厚非，故維持原判。

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記者：林育慧