【減肥大作戰】肥妹為生B由198磅減至110磅　因不育被拋棄成減肥KOL追求者不斷

▲ 日本一名女子為生育減肥，成功瘦身後卻因不育被丈夫拋棄，現成為減肥KOL追求者不斷。

有人經常說結婚後便會「幸福肥」，日本一名女子婚後體重曾高達近200磅，但為了跟丈夫生兒育女，便下定決心減肥。最終花了一年半時間減去88磅，惟發現不育遭丈夫拋棄。雖然失婚，不過她卻成為減肥KOL及顧問，亦笑言每個月都有追求者向自己表白。

現年31歲的日女Marty，在16歲前一直維持標準身型。自從她高中到加拿大留學1年後，體重開始不斷上升，徘徊在60至74公斤（約132至163磅）。在24歲的時候，她與拍拖多年的男友結婚，婚後更開始「幸福肥」，體重曾經高達90公斤（約198磅）。直至Marty與丈夫計劃生育，在醫生的建議下便開始積極減肥。

▲ 日女Marty花了一年半時間減去40公斤（約88磅）。（IG圖片）

為自己設定小目標 花年半減去40公斤

開始減肥前，Marty為自己訂下瘦身小目標，以每階段減掉10公斤，循序漸進地減磅。在飲食方面，她嘗試以低碳水化合物、高蛋白、多肉作為基礎，其後再降低並限制攝取碳水化合物。運動方面，Marty起初由步行再變成慢跑，花了半年成功減去30公斤（約66磅）。

其後，她開始進行有氧運動，再配合重量訓練，有時候更一日會跑10公里。即使Marty不懂得游泳，她也會在水中步行，再慢慢練習踢水和學習蛙式，運動後亦會泡澡幫助排汗。最後Marty花了一年半的時間，由最高峰時的90公斤（約198磅），漸漸減至50公斤（約110磅），一共瘦了40公斤（約88磅）。

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因不育遭丈夫拋棄 離婚後桃花不斷

雖然在27歲時成功瘦身，但Marty因患有多囊卵巢症導致不育，甚至被丈夫嘲諷「不覺得是一個女人」，最終兩人離婚收場。她一度擔心自己年近30歲，加上曾經離婚，難以再找到新對象。未料成功瘦身後，Marty笑稱迎接了「一生中最受歡迎的時期」，

有離過婚的男性友人，以及新認識的男性對我作出猛烈追求，每月都有人向我告白。

減肥成功後，Marty繼續透過均衡飲食和運動來維持身型，還成為了減肥KOL和網上顧問，積極分享自身的經驗，鼓勵和幫助有需要減肥人士，助他們重拾信心。

更多有關多囊卵巢症與治療方法，即看「30歲月經失調不孕確診多囊卵巢症 中醫治療1個月囊腫消失成功懷孕」。

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責任編輯：王明芳