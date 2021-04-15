兩大灣區組織簽協議　建戰略合作夥伴關係

▲ 梁振英（左三）為大灣區國際信息科技協會董事局主席。

由前特首梁振英擔任董事局主席的大灣區國際信息科技協會，今日在廣州南沙，與大灣區中央企業數字化協同創新聯盟，簽署戰略合作協議，按「優勢互補、資源共享、協同發展、互利共贏」原則，建立戰略合作夥伴關係。

出席簽約儀式的梁振英表示，通過引入中央企業豐富的產業資源和技術優勢，組織相關中央企業和地方國企，提供在大消費、大健康、能源服務、金融服務、城市建設與運營、文化旅遊、港口物流、航空運輸、電子軟件等領域，並針對協會相應政策進行驗證，推動在大灣區先行先試。

簽約之後，雙方會結合會員需求，共同研發適合跨境部署、支持跨境流通等領域的數據平台，共同建立多樣化的信息科技領域產學研平台，促進政府、科研機構與企業、產業間的合作。

大灣區國際信息科技協會在本月初才成立，是由香港、澳門及廣東省三地業界人士發起，以共同推動粵港澳大灣區信息科技的產業發展及應用，為大灣區培養青年工程師及人才。

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責任編輯：陳宛彤