【用Zoom去旅行】幼稚園疫下用科技模擬戶外遠足　以航拍合成技術走一趟親子旅行

▲ 香港創價幼稚園家長教師會早前卻舉辦了一年一度的「親子同樂日」，在網上模擬到麥理浩徑進行100公里的親子遠足等活動。

疫情下中小學及幼稚園的戶外活動都被取消了，香港創價幼稚園家長教師會早前卻舉辦了一年一度的「親子同樂日」，在網上模擬到麥理浩徑進行100公里的親子遠足等活動。

據香港創價幼稚園家長教師會主席梁黎敏珊表示，每年3月，該校家教會都會舉辦親子同樂日，讓家長和學生一同參與。當中每3年一個循環，分別有遠足、運動日和郊遊。

去年因疫情關係活動被迫取消，本年度家教會決定繼續舉辦親子同樂日，而因應今年的主題是「Connect You and Me!」，希望能夠透過是次活動令大家聯繫起來，雖然疫情下未能舉辦實體活動，但家長教師會沒有因此而放棄，將活動改以網上形式進行，命名為「CU Zoom」網上親子遠足，寓意很快會和大家見面。

▲ 親子美食料理。（受訪者提供）

體驗遠足意義

她笑言，當初也曾疑慮網上親子遠足究竟可如何舉辦？在設計活動及技術應用的過程中，也讓參與的家長及教師們費盡心思。為了讓活動能夠順利進行，家教會更邀請駐校教育心理學家彭智華和他的團隊新領域潛能發展中心協辦，目標是讓幼兒能體驗遠足的意義及樂趣。

黎敏珊續稱，活動分為4個環節，首先模擬到麥理浩徑進行100公里的親子遠足，接著乘坐快艇到香港基督教青年會南丫島戶外及環保活動中心的露營基地，利用報紙紮營，繼而進行親子美食料理，用上不同顏色的水果如橙、香蕉、藍莓等設計圖案，最後是百人齊習泳，在家一起練習3種泳式的手部動作。

籌備工作一點也不簡單，工作人員需預先到營地考察，為活動拍攝照片、乘坐快艇和遠足等影片，在技術上更運用到色彩嵌空（Chroma）及航拍機拍攝等。到活動進行期間，工作人員會播放預錄影片，並以實地照片作為虛擬背景，增加真實感，提升學生和家長對活動的興趣。

▲ 虛擬背景大家在習泳，親子在家也一齊動動手。。（受訪者提供）

▲ 行山習泳沒難度。（受訪者提供）

老師生動演出

活動當日分級別利用ZOOM進行，老師們生動活潑的演出，成功帶領學生及家長投入活動，期間不時傳來眾人的歡笑聲，裏裏外外打成一片，大家也享受了一個愉快的親子同樂日，同時增進了同級生及家長間互相了解。

當日有逾480個家庭約1,400人參與，能夠完成如此大型的活動，全靠在背後付出的每一位，讓大家連繫起來。

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她不諱言，疫情下學生只可留在家中上網課，家長和校方之間的接觸也減少了，好像形成一重隔膜，感覺疏離。家教會希望大家留在家中的日子，都可以重新聯繫，所以定立目標主題為「Connect You and Me!」，並利用網上社交平台Facebook建立一個私人群組，邀請家長和園生拍攝短片，更在Facebook Channel內和大家分享，內容包括故事移動城堡、網上小教室、親子音樂律動及親子廚房，也會定時邀請嘉賓進行訪問等等。

透過短片及文章分享，學生可聽到義工爸爸媽媽說故事，分享日常生活點滴，藉此機會可學會互相欣賞和加深認識。

記者：李越樺