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【理大暴動】涉理大暴動被搜出汽油彈　中大職員准保釋候訊

社會 17:46 2021/04/15

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理大於前年11月發生暴動事件，中大職員被控暴動今准保釋候訊。(經濟日報資料圖片)

前年11月理工大學被警方包圍，發生警民衝突，期間1名24歲中大物系活動主任被制服，背包內被搜出汽油彈，事後被控暴動及管有物品意圖摧毀財產2罪，早前控方加控該項暴動罪時，被告遭撤銷擔保。被告今（15日）於區域法院申請保釋，獲法官批准以3萬元保釋，不得離港、須守宵禁令等，另外須每天與擔保人聯絡，確保被告留在香港。

被告張展銘（24歲），報稱中大物理系畢業生，現為中大物理系活動主任，被控暴動及管有物品意圖摧毀財產2罪。控罪指被告於2019年11月18日，在香港紅磡暢運道巴士站外參與暴動及管有1個汽油彈，意圖在無合法辯解下使用，以摧毀或損壞他人財產。

被告還押至今於區域法院申請保釋，法官批准被告以現金3萬元，以及兩名人事擔保各2萬元。

其他條件包括不得離港、交出所有旅遊證件，包括被告已過期的BNO證件，被告須於晚上11時至早上6時守宵禁令，每周到警署報到4次，並須於每天與其中1名擔保人聯絡，確保被告留在香港，若擔保人與被告失去聯絡，須於12小時內通知警方，被告准保釋至5月7日再訊。

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記者：林欣樂

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