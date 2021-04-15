【國家安全教育日】警方國安處拘捕約100人逾半被檢控 　鄧炳強斥外國勢力代理人在港蠱惑人心

▲ 警務處處長鄧炳強指警方表演中式步操，是向國家致敬及展現國家情懷，做法恰當。(陳靜儀攝)

今日(15日)「全民國家安全教育日」，警方在警察學院開放日中，首次公開演示中式步操。警務處處長鄧炳強下午出席活動後表示，警方在國安教育日中表演中式步操，是向國家致敬及展現國家情懷，做法恰當，而《港區國安法》實施至今，警隊國家安全處共拘捕約100人，其中57人已被檢控。



鄧炳強主動提及，有外部勢力在香港設立「代理人」，涉及不同界別及媒體，去為他們的政治目的服務，目的是潛而默化香港人，蠱惑人心，宣揚危害國家安全的思想。當政府希望正本清源時，代理人及有關媒體就會尋找議題，炒作及作誤導報道，意圖挑起社會上更多仇恨及分化，並在網上宣揚、街頭動員冀將矛盾升級，之後就利用暴力、起底等方法對待執法人員等說真說話的人，亦會找外國議員或身在外國但違反國安法的人協助炒作議題。



而有關媒體亦會利用「似是而非」的民調或研究，或者訪問一些匿名人士以挑起爭端，進一步煽動年輕人進行違法及暴力行為，例如堵路、投擲汽油彈，導致年輕人前途盡毀。最後代理人會攻擊警隊及政府，意圖癱瘓政府部門。鄧炳強舉例指，有傳媒集團老闆涉及勾結外國勢力等罪被警方拘捕及檢控，而該人所控制的媒體則經常利用誤導、炒作的報道分化人心，挑起社會仇恨，而警隊已先後發出130封信就針對警方的不實報道作出投訴及澄清。



鄧炳強續指，2019年社會事件危害香港及國家安全，有人企圖淡化為社會對法例的不滿，反映有外部勢力透過代理人在港危害國家安全，而在《港區國安法》下，國家及政府大力支持警方嚴正執法，目前情況相對穩定，但不能掉以輕心，敦促學生、家長及教育界不要讓外部勢力利用危害國家安全。

被問及警方會否協助進行參選人資格審查工作，鄧炳強指警方國安處會協助資審委及國安委進行審查，但無權作出否定，做法與世界各國國家安全機構工作類似，要識別出潛藏在參選人士中的危害國家安全分子。

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記者：蘇文軒