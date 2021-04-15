【統計報告】疫情令網購更流行　統計處：逾43%人曾網上購物

▲ 近年網購風氣愈趨盛行。（資料圖片）

政府統計處今日（15日）出版《主題性住戶統計調查第73號報告書》，探討去年網購、資訊科技普及程度等主要趨勢。結果顯示網上購物更趨流行，15歲及以上人士於統計前12個月內，曾經網購的比率由2018年35.8%上升至去年43.1%。

受訪者當中，去年約有83.5%在網上購買日用品、衣服鞋襪，其次是網上訂購外賣食物（25.6%）及網上購買食品／飲品（20.6%）。統計前6個月內曾經網購的受訪者當中，開支總額中位數是2,000元，較2018年的4,000元跌五成。統計認為跌幅主因，是個別大額消費的網購大幅減少，包括網上安排旅遊事宜及網上訂票，相信是疫情影響。

另外於香港應用流動支付，亦屬常見。去年調查結果顯示，約306萬名15歲及以上人士，在統計前12個月內曾使用流動支付，佔所有15歲及以上人士的49.4%。

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責任編輯：吳卓峰