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【國家安全教育日】警方首度公開表演中式步操　廣東話口令「提槍」、「掛槍」等

社會 19:09 2021/04/15

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警務處處長鄧炳強（左一）與馬時亨（右二）合照。 （陳靜儀攝）

今日(15日)是《港區國安法》實施後本港首個「全民國家安全教育日」，紀律部隊5間訓練學校舉行開放日。警隊在黃竹坑香港警察學院，首次公開表演專業中式步操，並有飛虎隊、反恐特勤隊和衝鋒隊作反恐演練等，警務處處長鄧炳強則於今午入場視察。

開放日分上下午兩場表演，首先由儀仗隊及護旗方隊進行升旗及演奏國歌，之後表演《歌唱祖國》、《團結友誼進行曲》、《分列式進行曲》、《敬禮號角》、《捍衛香港》等歌曲。

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隊伍之後演示中式步操，有別英式步操，帶領人員以廣東話叫出口令，如「正步走」、「立定」、「提槍」、「掛槍」等口令，在步操演示結束後，所以人員喊出「香港警察，忠誠護國安，勇毅保家安」口號。

步操表演完結後到反恐演習，模擬恐怖分子襲擊市民，警方展開營救工作進行槍戰，出動了警犬、警方多架衝鋒車及直升機等。鄧炳強在觀看過步操及反恐演練示範後，與港鐵前主席馬時亨等人一同到不同展示攤位與市民交流。

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記者：蘇文軒

 

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