女子手球港隊主教練認偽造紀錄騙2.4萬元津貼 案件押後下月6日判刑
廉政公署早前落案起訴一名香港女子手球代表隊教練，串謀隊員偽造訓練出席紀錄，欺詐香港體育學院政府訓練津貼，涉款共2.4萬元。被告葉仕仁今日(15日)在沙田裁判法院承認控罪。案件押後至下月6日判刑，以待社會服務令報告，他獲准以現金保釋。
34歲被告葉仕仁，承認2項串謀欺詐罪名，另一項相類罪名則獲控方不提證供起訴。同案26歲被告黃穎彤，及23歲許穎珩，分別為女子手球代表隊隊員及前隊員，各被控上述其中一項串謀欺詐罪名，2人獲控方不提證供起訴，各簽保守行為12個月。
民政事務局於2018年1月推出由體院管理的「隊際運動五年發展計劃」，以提升香港不同隊際運動項目的成績。由指定體育總會所推薦的運動員，只要在規定訓練中出席率至少達80%，則可每月獲發4,000元津貼。
案情透露，葉仕仁於案發時是女子手球代表隊的主教練，黃穎彤及許穎珩同為該隊隊員，二人均獲手球總會推薦領取上述計劃的津貼。黃穎彤於2019年3月向葉仕仁表示，因為要參加實習而未能在同年3月及4月按申領津貼要求，出席規定時數的訓練。葉仕仁其後提議虛報黃穎彤該2個月的訓練出席紀錄，而領取的津貼會用作支付代表隊一般開支。黃穎彤同意葉仕仁的建議。
虛報了黃穎彤於該兩個月全數出席訓練的出席紀錄，其後被呈交予手球總會及體院以申領該津貼，黃穎彤並獲發2張合共8,000元的支票。黃穎彤於2019年9月兌現兩張支票後，把同等金額的款項交予葉仕仁。調查顯示，黃穎彤於該段期間沒有如紀錄所述出席有關訓練。
案情又透露，許穎珩於2019年4月底表示想退出女子手球代表隊。許穎珩同意葉仕仁的提議，讓他虛報其出席紀錄，繼續申領津貼以支付代表隊一般開支。虛報了許穎珩於2019年5月至8月期間全數出席訓練的出席紀錄，其後被呈交予手球總會以申領津貼合共1.6萬元。許穎珩事實上沒有如紀錄所述出席有關訓練。
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責任編輯：蘇文軒