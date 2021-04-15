女子手球港隊主教練認偽造紀錄騙2.4萬元津貼　案件押後下月6日判刑

▲ 葉仕仁在沙田裁判法院承認串謀兩名隊員及前隊員偽造訓練出席紀錄，欺詐香港體育學院訓練津貼。(資料圖片)

廉政公署早前落案起訴一名香港女子手球代表隊教練，串謀隊員偽造訓練出席紀錄，欺詐香港體育學院政府訓練津貼，涉款共2.4萬元。被告葉仕仁今日(15日)在沙田裁判法院承認控罪。案件押後至下月6日判刑，以待社會服務令報告，他獲准以現金保釋。



34歲被告葉仕仁，承認2項串謀欺詐罪名，另一項相類罪名則獲控方不提證供起訴。同案26歲被告黃穎彤，及23歲許穎珩，分別為女子手球代表隊隊員及前隊員，各被控上述其中一項串謀欺詐罪名，2人獲控方不提證供起訴，各簽保守行為12個月。



民政事務局於2018年1月推出由體院管理的「隊際運動五年發展計劃」，以提升香港不同隊際運動項目的成績。由指定體育總會所推薦的運動員，只要在規定訓練中出席率至少達80%，則可每月獲發4,000元津貼。



案情透露，葉仕仁於案發時是女子手球代表隊的主教練，黃穎彤及許穎珩同為該隊隊員，二人均獲手球總會推薦領取上述計劃的津貼。黃穎彤於2019年3月向葉仕仁表示，因為要參加實習而未能在同年3月及4月按申領津貼要求，出席規定時數的訓練。葉仕仁其後提議虛報黃穎彤該2個月的訓練出席紀錄，而領取的津貼會用作支付代表隊一般開支。黃穎彤同意葉仕仁的建議。



虛報了黃穎彤於該兩個月全數出席訓練的出席紀錄，其後被呈交予手球總會及體院以申領該津貼，黃穎彤並獲發2張合共8,000元的支票。黃穎彤於2019年9月兌現兩張支票後，把同等金額的款項交予葉仕仁。調查顯示，黃穎彤於該段期間沒有如紀錄所述出席有關訓練。



案情又透露，許穎珩於2019年4月底表示想退出女子手球代表隊。許穎珩同意葉仕仁的提議，讓他虛報其出席紀錄，繼續申領津貼以支付代表隊一般開支。虛報了許穎珩於2019年5月至8月期間全數出席訓練的出席紀錄，其後被呈交予手球總會以申領津貼合共1.6萬元。許穎珩事實上沒有如紀錄所述出席有關訓練。

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責任編輯：蘇文軒