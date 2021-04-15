【九巴車長】消息：九巴本月20日起將半職退休重聘車長轉回全職　料涉百多名車長

▲ 消息指，九巴今日決定將陸續與半職退休重聘車長聯絡，可按其意願轉回全職職位。（資料圖片）

九巴3月1日起以半職夜更合約形式續聘已退休車長，事件引起工會強烈不滿。消息指，九巴今日（11日）與工代表商討及跟進後，決定將陸續與半職退休重聘車長聯絡，可按其意願轉回全職職位，大部分車長可調回原有的路線及更份，本月20日起生效，料涉百多名車長。九巴回應指，公司一向因應車務營運需要，作出適當工作安排。

九巴今向員工發內部通告，指為配合車務營運需要及人手安排，人力資源部將會逐一聯絡今年3月及4月期間續約並由全職轉為半職的退休重聘車長。因應車務需要，若個別車長未能作出相關安排，可向屬廠車務組反映，會按實際情況作出跟進。

通告又提到，4月20起獲續約的退休重聘車長，九巴會將按其意願繼續聘為全職車長。公司經過審慎評估車長的身體狀況及駕駛表現，為新聘請退休重聘車長於首年合約提供半職夜更職位，並因應車務運作需要及按其意願，在可能情況下提供全職職位。

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記者：陳子謙