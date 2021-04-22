【生死教育】虛弱癌末媽媽臨終前堅持為女製作禮物　寧養社工：把每一次服務當作最後一次

▲ 我們永遠不會知道病人確實的死亡日期，把每一次的服務機會，當作是最後的一次，讓彼此都無憾。

如果生命正在倒數的階段，您會做些什麼？

43歲的黃女士，患有晚期肺癌，躺在病床上她，已經臉無血色，非常瘦弱，到了皮包骨的狀況。那天中午，我如常到紓緩病房，邀請病人參加康樂治療活動，活動是製作一個愛心小木盒，讓病人將心意放在小木盒中，送給重要的人。

當我介紹今天有香港防癌會的義工，與我們製作小木盒的時候，有人從後，用力握著我的手，原來正是剛剛早上入院的黃女士。黃女士聞著氧氣，用盡氣力，很辛苦地說出，她很想製作這個小木盒，問我是否可以帶她到活動室。

當時我心想，黃女士的身體，已經很虛弱了，而且正在使用呼吸機，要帶她離開病房樓層，再到活動室，著實有點困難。於是我便跑到護士站，邀請正在當值的男護士輝Sir幫手，問他是否可以請護理員，協助黃女士從病床過到輪椅上，然後帶她到病房的大廳做活動。感謝男護士輝Sir一口答應了，並為我們安排了就近插蘇位的桌子，好讓我們將電動氧氣機接上。然後，我連忙致電在6樓活動室的義工Momo，邀請她到病房進行活動。義工很細心、手把手地，與黃女士完成了小木盒。

在第二天的中午，病房的護士姑娘致電給我，問我是否能儘快趕去病房，她說有一位女生哭到崩潰了，因為她的家人剛剛離世。

我趕到病房後，看見一位女生哭得軟癱在沙發上。

當我看見這位女生手上，拿住一個小木盒的那一刻，我心頭一酸、嘆了一口氣，原來這個小木盒，正是黃女士想送給女兒的，最後一份禮物。難怪她這麼辛苦、花這麼大的力氣，也堅持要完成這份禮物——給女兒最後的愛。

我很感恩的是，香港防癌會的醫護團隊，包括醫生、社工、護士、護理員，乃至義工朋友，都有著紓緩治療和臨終關懷的概念，如果當中有一環，缺少了全人關顧的信念，在病房中只講求程式和例行公事，也許張女士最後的心願，就無法完成了。我真的很感恩自己能成為，香港防癌會這團隊的一份子。

那麼我們該如何支援這位哭得崩潰的小女生？我們將會在一下篇文章與大家分享。

寧養社工劄記——臨終關懷心法

我們永遠不會知道病人確實的死亡日期，有不少同事跟我分享，說沒有好好照顧病人而感到遺憾。所以在臨終場域，我們總是抱有一份覺悟和心態，就是把每一次的服務機會，當作是最後的一次，在服務中活出愛，讓彼此都無憾。