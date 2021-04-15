【回收產品】抑鬱症處方藥物Apo-Amitriptyline10毫克藥片一批次含雜質　藥物海外製造商回收產品

▲ 抑鬱症處方藥物Apo-Amitriptyline10毫克藥片一批次含雜質。（政府新聞網圖片）

衞生署今日（15日）同意持牌藥物批發商顯榮行有限公司（顯榮行）採取預防措施，從市面回收一個批次（批號：RF0410）Apo-Amitriptyline 10毫克藥片（香港註冊編號：HK-09273），因為相關產品含有雜質。



衞生署今日接獲顯榮行通知，由於受影響的批次產品中含有高於可接受水平的雜質N－亞硝基二甲胺（NDMA），該藥物的海外製造商正自願回收該批產品。基於實驗室測試，NDMA被列為可能令人類患癌的物質。作為預防措施，顯榮行自願從市面回收受影響的產品。



上述產品是用於治療抑鬱症的處方藥物。根據顯榮行的資料，受影響產品曾供應予衞生署診所、私家醫院、本地醫生、藥房和出口至澳門。



顯榮行已設立熱線電話（2541 5731）解答相關查詢。



衞生署發言人說，署方至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告，並會密切監察有關回收。而正在服用上述產品的病人不應自行停藥，應盡早向其醫護人員諮詢意見，以作適當安排。

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩