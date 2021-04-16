【學好中文】金牌司儀3大秘訣助幼兒學好廣東話　Uncle Calvin林偉豪︰要連繫中文與快樂

▲ 入行17年的金牌司儀林偉豪在YouTube開設幼兒廣東話教室，得到不少家長好評。

廣東話是我們的母語，不少家長認為母語不必特意學習，只顧催谷英文，令孩子對中文失去興趣，當家長發現問題後已恨錯難返。入行17年的金牌司儀林偉豪（Calvin），直言要讓孩子愛上語文，就如愛人一樣要和快樂聯繫起來，故最近在YouTube開設幼兒廣東話教室，盼幼兒能從影片中愉快學中文。

現年37歲的林偉豪從20歲、大學二年級起入行，17年來累積逾1,500場司儀經驗，並先後於電台、電視台及新媒體平台主持節目，他同時是各大商戶及活動的御用司儀。他亦創辦個人公司及服裝品牌，積極參與義務工作，29歲之年獲頒首屆香港青年服務大獎。

▲ 37歲的林偉豪放棄自稱哥哥叫Uncle，希望讓小朋友覺得可以和這位Uncle溝通。他坦言時代已改變，不需再自稱哥哥姐姐與小朋友拉近距離。（湯炳強攝）

疫情司儀無工作 開拓網上教學

因為從司儀及主持工作中得到讚賞及滿足感，令Calvin有動力練好中文和廣東話，積極裝備自己以應付各項挑戰。惟去年受新冠肺炎疫情影響，很多酒店及表演場地關閉，變相司儀都無工開，令Calvin決心發展沉澱了兩三年的教學計劃。

學英文會學串字、拼音、發音，但廣東話拼音你有否學過？有人教過「一」的拼音是Jat嗎？你知道「我」字的發音是有「N」音嗎？

▲ 林偉豪至今累積逾1,500場司儀經驗。（受訪者提供相片）

在現今的香港教育制度下，孩子沒機會認真學習廣東話。Calvin曾走訪多家公司及學校，教經理級人員和青少年提升廣東話表達能力，Calvin發現他們都有2個共通點︰第一，他們小時候在非廣東話為母語的家庭長大，或家人本身的廣東話也不靈光；第二，是他們在成長過程中，從沒有人指正其讀錯字或有懶音。

廣東話教學針對0至5歲

因此Calvin深信廣東話必須從小打好基礎，加上6歲前是小朋友發展語言的黃金期，故他去年9月決定要在YouTube設立「Uncle Calvin 廣東話教室」頻道，經過數月資料搜集及尋求家長意見後，12月底終正式推出。

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Calvin的廣東話教學針對0至5歲嬰幼兒，並再細分兩組為0至3歲入學前，以及3至5歲K1至K3。針對前者的內容主要是基礎認知，例如顏色、數字，形式以遊戲為主。

至於3至5歲，Calvin認為他們需要對世界認知多一點，故教學內容資訊性較高，例如教看時鐘，配合動畫令他們對時鐘有概念；還有近期最受歡迎的節日元素，例如農曆新年教講恭賀說話。

這並非為了幫孩子多𢭃利是，而是希望孩子多受長輩稱讚，得到大人認同，這樣孩子對中文的學習興趣自然會來。

▲ 每條教學片由寫稿、準備到後製都由Calvin一手包辦，只有拍攝是妹妹幫忙。他坦言受眾是小朋友，教學片必須要做到一絲不苟。（湯炳強攝）

3招助家長提升孩子學中文興趣

家長都知道要學好語文，必先提升學習興趣，但往往不知從何入手。Calvin向家長分享3個方法，以提升孩子學中文的興趣。

1. 每周設一天「廣東話日」

廣東話雖是我們的母語，但並非只靠日常生活就可學好的語言，必須為小朋友製造全廣東話語境。若果家長希望以英文為先，中文其次，都嘗試每星期定一天為「廣東話日」，全日只准講廣東話、寫中文字，加強中文在孩子生活上的重要性。

家長回想舊時在學校，一星期會否有一天「英文日」？或一年有一星期「英文週」？家長都可以每星期設一天「廣東話日」，小朋友覺得有需要，才會有興趣學習。

2. 把握為孩子講故事的光陰

小朋友愈來愈早熟、獨立，家長陪伴小朋友傾偈的時間其實不多，而小朋友於6歲前是最願意留在父母身邊，所以家長要珍惜為孩子講故事的時間，講英文故事之餘，也不忘講中文故事。學好語文，就是要多聽多講。

家長毋須要求小朋友要認得生字，只需讓小朋友知道，世上有種語言能帶給我們快樂。

▲ 家長想小朋友學好中文，不妨多帶他們到公園學習，讓小朋友感覺學習中文是快樂的。（影片截圖）

3. 讓中文與快樂扯上關係

Calvin笑言，很多家長習慣與孩子講英文，但一鬧仔就轉回廣東話，「因家長用英文表達不到有多憤怒」，令小朋友覺得廣東話是罵人的語言，當自己沒做功課，就會被媽媽用廣東話責罵。Calvin建議家長，多在一些愉快的環境下講廣東話，例如公園、郊遊等。

如果廣東話只是「指令」、「憤怒」、「宣洩」，孩子怎會對這種語言有興趣？所以要讓孩子愛上中文，就如愛上一個人一樣，因那人能讓你快樂。

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網課時數大增 孩子學習上鏡表達自己

一個疫情改變了學校的教學模式，學生已習慣透過Zoom上網課，並在鏡頭前與老師和同學分享學習成果，故學生有需要提升在鏡頭前的表達能力，並學習拍片技巧。

Calvin認同小朋友學拍片，甚至做YouTuber是一個趨勢和未來，故他小試牛刀與HomeSquare及新城市廣場合辦「『童』趣無限•小網紅初體驗班」，親自教6至12歲小朋友及其家長有關出鏡秘技。

體驗班將於4月24及25日在HomeSquare舉行，以上限4對親子組合的極小班模式進行教學，家長可由即日起至19日報名參加，名額有限，先到先得。

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記者︰林綺玲