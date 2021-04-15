公大新校長林群聲：國安元素可融入通識課　不排除納必修　未來盼將公大「升一級」

▲ 公開大學新任校長林群聲表示，國安教育元素可融入通識課程，不排除列作必修。（黃建輝攝）

公開大學校長林群聲本月1日上任後，今日（15日）首度會見傳媒，他認為國安教育內容可融入大學通識課程，不排除列作必修，又指部分領域學者或因港區國安法而有所憂慮，如當局能說明清楚有助避免誤墮法網。他加入公大後亦希望在現有基礎上將公大整間大學「升一級」，並提及希望在9月1日正式採用新校名及新校徽。

林群聲表示，大學有責任將國安教育元素融入課程，讓學生明白港區國安法與自身關係，認為可以在公大現有通識課程加入國安法的相類元素，不排除列作必修，至於課程內容所佔比例等詳情仍有待商討，他上任至今也未有教育局官員跟他商討國安教育議題。

對於港大擬設小組評估國安法侵害學術自由的投訴，林群聲指，部分大學需招聘大量外國教授，或需進行相關工作以釋除外國學者的疑慮；他本人從事環境化學研究領域，則暫未感到本港學術環境有變；公大已進行風險評估，「暫時睇唔到有呢個風險」，暫時沒有需要成立特別小組處理相關問題。

不過，他指維護學術自由是大學的核心價值，同時亦須遵守本港法例，為在兩者間取得平衡，如當局能「講清楚邊啲嘢可以做、唔可以做」會有好處，「變咗唔洗估估吓」。

公大早前宣布改名「香港都會大學」，林群聲表示，修改大學條例時，除改名外，其餘內容不變，而早前舉辦校徽設計比賽收集到上千個作品，會交給負責設計的專業人士參考，盼於9月起用新校名及新校徽，又承認改名後會堅持大學宗旨，為香港及周邊地區提供開放及極具靈活性的大學教育，提供實用及職業導向的課程。

經過前年社會事件，公大前校長黃玉山曾承認校方與學生之間「有隔閡」。由城大「過檔」的林群聲今在傳媒聚會上說，自己在城大曾長時間擔任專責學生事務的副校長，期間一直堅持參與教學工作，「相信同同學之間無乜問題」，盼能能與同學真誠相處。

他亦希望在現有基礎上，讓公大團隊不論在行政及教學上，「每個人喺自己崗位工作『升一級』，將公大整間大學都『升一級』」，以進一步貢獻香港社會。

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記者：馮琪雅