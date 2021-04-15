【新冠疫苗】心臟科醫生稱心血管嚴重閉塞需時數年　亦不會在打針後數日才突心臟病發

▲ 心臟科專科醫生梁達智解釋，慢性血管嚴重閉塞需時數年，而突發性心臟病發會在短時間內出現（資料圖片）

本港新冠疫苗接種計劃開展至今近2個月，暫錄得16宗打針後2至26日，因心血管疾病死亡；即使臨床事件評估專家委員會初步及最終評定，絕大部分個案與疫苗接種沒有直接關係，社會仍未能釋疑；TOPick遂向多名心臟科醫生查詢，均認為未有證據顯示接種疫苗會直接誘發心血管疾病致死。

有醫生分析，突發性心臟病發只會在受刺激後短時間內出現，已能排除打針後2至26日才因心臟病發死亡的關係，加上因慢性血管嚴重閉塞致死更需時數年；相反有心血管疾病人士感染新冠肺炎嚴重性更高，故鼓勵其在穩定病情後打針。

衞生署表示，由疫苗接種展開日（即2月26日）至本月4日，已有逾47萬人已接種首劑疫苗，另逾7.7萬人已打次劑疫苗，當中有14人接種新冠疫苗後死亡，死因都為心血管疾病，但經新冠疫臨床事件評估專家委員會初步及最終評定，絕大部分個案均與疫苗接種沒有直接關係；而在2017、2018、 2019年同期，55歲或以上的人口當中，平均有691人死於心臟病，包括急性心肌梗塞；此外，在2015至2019年間，每年因心臟病死亡人數徘徊於6,000至6,200人不等。

本港至昨日，至少16人打針後因心血管疾病死亡，14宗涉中國科興疫苗，其中5人於2至9日內死亡、5人於11至17日內死亡，4人於20至26日內死亡。

心臟科專科醫生李麗芬表示，本港每年因心血管死亡人數約有5至6千人，而血管有7至10成嚴重閉塞一般需時數年，不會是數天至數周內會出現的事，故排除打針後會直接導致市民血管出現嚴重閉塞而死亡。

至於會否間接造成心血管閉塞情況，李表示，由於打疫苗後產生免疫反應需時逾2至3周，相信打針間接造成心血管嚴重閉塞較低機會在26天內發生；她又指，每年約有5至6千人因心血管疾病而離世，形容情況常見。

心臟科專科醫生梁達智及香港心臟專科學院院長陳藝賢亦解釋，心血管疾病致死可分為兩類，如慢性血管嚴重閉塞，但需時數年；另一情況為突發性心臟病發，涉及原本血管有粥樣斑塊的病人，若做劇烈運動或突然受刺激及感緊張，其粥樣斑塊或會爆裂，其血管有機會由閉塞2至3成，突飈升至10成，但強調整個過程會在短時間內出現，也能排除打針後2至26日才因心臟病發死亡的關係。

陳藝賢指，欠運動、吸煙、飲食不健康、肥胖、有三高，如血壓上壓逾140、下壓逾90人士均屬心血管疾病高風險人士，強調相關人士如出現氣喘、心絞痛或正在轉換藥物人士，均不建議接種疫苗，仍可在穩定病情後接種疫苗；他強調，有心血管疾病及有糖尿病者比一般人更易感染新冠肺炎，故更有需要接種疫苗以減低感染機會。

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記者：鄧凱文