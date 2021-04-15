【新冠疫苗】劉宇隆：打針後死亡、中風及急性心肌梗塞比率　比無接種疫苗者更低

▲ 劉宇隆指，打針後死亡、中風及急性心肌梗塞比率，比無接種疫苗者更低（資料圖片）

本港接種數字未如理想，問題癥結在於市民對疫苗存在信心危機，但最新數據顯示，打針後死亡、中風、急性心肌梗塞的發生率，都較未有接種者低。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆認為，這顯示打疫苗與相關不良反應，沒有直接因果關係。

劉宇隆表示，根據醫管局和衞生署提供的數字，3月12日至4月8日期間，本港每1萬名接種者有0.11人入院並死亡，遠低每1萬名無接種者，同期入院並死亡的4.43人，兩者相差近40倍，數據客觀反映疫苗會引致死亡的說法，並不成立。

香港疫苗接種展開了一個半月，逾60萬市民已接種了第一劑疫苗。劉宇隆表示，最新的數據分析發現，接種了疫苗的人士當中，有37人出現急性中風，換言之，平均每一萬人有0.7人；相比沒接種疫苗的人士，同期有1281人急性中風，即每一萬人有1.84人，比率遠較接種疫苗人士高，兩者相差近1.6倍。而每1萬名接種者，有0.43人出現急性心肌梗塞，無接種者出現急性心肌梗塞，則為0.86人，相差1倍。

劉宇隆指出，無打針者發生死亡、中風、心肌梗塞等比率，均較接種者更高，反映疫苗會引致這些事件說法，並不成立，希望市民不要擔心打針。

至於為何接種者發生中風等比率，會低於一般無接種人士？劉宇隆估計，因有心血管疾病人士，較遲疑打針。對於打科興後出現死亡個案，較復必泰多，他表示：

接種科興暫時多過復必泰，變相打針的人數多；第二是接種科興的市民，平均接種年齡為60至69歲，接種復必泰平均接種年齡為40至49歲，兩者相差約二十歲。當年紀大時，所有心血管病、中風機會都會相應提高，故相對出現死亡個案的機會較大。市民有心血管病，只要管理好疾病，都可以接種疫苗，保護他們免於新冠病毒感染。

他又認為，接種疫苗作為屏障，再配合其他社交距離措施，預計本港一年至年半後可全面放寬防疫限制。

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記者：鄧凱文