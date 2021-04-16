【新冠疫苗】多宗打針後死亡個案自身有吸煙、肥胖、高血壓　心臟科醫生指屬心血管疾病高風險人士

▲ 多宗打針後死亡個案自身有吸煙、肥胖、高血壓，心臟科醫生指屬心血管疾病高風險人士（資料圖片）

接連出現多宗接種新冠疫苗後死亡個案，惹來各方揣測與疫苗相關，TOPick審視暫16宗相關死亡個案，發現除死因均涉心血管疾病外，大部分逝者共通點亦包括自身有多種長期病，如三高、糖尿病，及不良生活習慣，如長期吸煙、中央肥胖等；有心臟科醫生向本報指出，吸煙、肥胖及有高血壓人士，出現心肌梗塞風險均較一般人高。

截至4月14日，本港共16人接種新冠疫苗後死亡，根據新冠疫苗臨床事件評估專家委員會資料指，其中6人均有糖尿病或中央肥胖、3人有吸煙習慣、10人有高血壓、4人有高血脂症，部分人同時有多種相關疾病。香港心臟專科學院院長陳藝賢表示，這些情況均響起患上心血管疾病的警號，而同時有多項高風險因素，患上心血管疾病及出現心肌梗塞風險亦更高。

他舉例指，與沒有吸煙人士相比，女性如每天吸煙20枝或以上，其出現心肌梗塞風險多出6倍，而男性則增加3倍；而體重每增加1.5千克，心肌梗塞風險亦增加4%，至於有高血壓人士，患心肌梗塞風險也增加3成半。

不過，不是人人均會及時發現自己血管有閉塞，往往發病時或已為時已晚，陳藝賢表示，當患者心臟負荷高，如情緒激動或做劇烈運動時出現心絞痛，是因血液不夠供應至其心臟肌肉或腦細胞，此時血管或已閉塞至7成；而當血管出現嚴重閉塞，其死亡風險已十分高，「心臟功能減退得好緊要，少少郁動都可觸發病徵，更有高機會出現心贓突發停頓風險而突然死亡」，而臨床上亦見有病人檢查時始發現血管有嚴重閉塞情況，須馬上做「通波仔」手術，故鼓勵成年人應定期做心電圖作檢查。

陳重申，目前未有證據顯示本港已購入的兩款疫苗會直接或間接造成心肌梗塞，他說假設本港逾700萬人均已接種疫苗，而因心血管疾病的死亡數字，較現時每年平均約6,000宗高出數百宗或以上，才算是不尋常訊號，因此目前對接種疫苗仍持開放態度。

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記者：鄧凱文