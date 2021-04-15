  • 22°C
香港時間 : 2021415日 (四) 21:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【海洋公園】樽鼻海豚Milo不幸離世終年7歲　初步解剖結果顯示患有急性出血性腸炎

社會 20:45 2021/04/15

分享：

熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

雌性印度太平洋樽鼻海豚 Milo 於 2014 年在海洋公園出生（上）（資料圖片）

海洋公園今日（15日）宣布，雌性印度太平洋樽鼻海豚Milo今日清晨逝世，終年7歲。

海洋公園表示，Milo近日食慾下降，公園在昨日（14日）中午為牠進行了身體檢查，然而檢查及血液結果並未有重大發現。獸醫及後為牠提供預防性治療，其情況後來轉趨良好穩定。

惟 Milo 於今日清 晨被發現不幸離世。公園獸醫為牠進行解剖，以了解其死因。初步解剖結果發現Milo患有急性出血性腸炎，病因則有待研究。

Milo於2014年在海洋公園出生，並居住在「海洋哺乳動物繁殖及研究中心」，目前有21條樽鼻海豚居住於海洋公園。公園已即時將離世的消息通知香港漁農自然護理署。據了解，雌性寬吻海豚的壽命約40年，而雄性寬吻海豚則由於生活充滿壓力，故此多數存活少於30年。

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

TOPick x 昂坪360「繪蛋滋味」親子設計比賽，立即參加有機會贏取Staycation獎品，按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

相關文章

大學生任海洋公園保育大使　製攤位助遊人了解動物保育
00:01 2021/04/01
大學生任海洋公園保育大使　製攤位助遊人了解動物保育
【海洋公園】市區蝴蝶公園新登場　「自然生態徑」展逾百蝴蝶物種【多圖】
19:55 2021/04/01
【海洋公園】市區蝴蝶公園新登場　「自然生態徑」展逾百蝴蝶物種【多圖】
【海洋公園】大熊貓盈盈樂樂進入發情期　「大熊貓之旅」展館關閉至另行通告
16:47 2021/04/08
【海洋公園】大熊貓盈盈樂樂進入發情期　「大熊貓之旅」展館關閉至另行通告
【海洋公園】旅遊事務專員黃智祖「空降」公園任CEO　陳善瑜5月起出任總經理
17:13 2021/04/09
【海洋公園】旅遊事務專員黃智祖「空降」公園任CEO　陳善瑜5月起出任總經理
【孝順女神】黎姿三代同堂遊主題公園　歷家庭巨變終守得雲開：滿滿幸福感
10:32 2021/04/13
【孝順女神】黎姿三代同堂遊主題公園　歷家庭巨變終守得雲開：滿滿幸福感
【期間限定】海洋公園推歐陸式花展　6色花島800花卉供市民打卡【多圖】
20:36 2021/04/14
【期間限定】海洋公園推歐陸式花展　6色花島800花卉供市民打卡【多圖】
海洋公園 海豚 壓力 治療 獸醫 太平洋 印度

最高瀏覽

【英國王室】菲臘親王4子女受訪向亡父致敬　安妮公主：沒有父親人生將截然不同
17:34 2021/04/11
【英國王室】菲臘親王4子女受訪向亡父致敬　安妮公主：沒有父親人生將截然不同
【星二代學校】張繼聰謝安琪細女天生可愛鬈髮　擺甫士鬼馬影學生相讀英基幼稚園
14:13 2021/04/12
【星二代學校】張繼聰謝安琪細女天生可愛鬈髮　擺甫士鬼馬影學生相讀英基幼稚園
【升中派位】中產父母身教閱讀睇卡通學英文　鮮魚行學校小六生苦讀升Band 1英中
19:10 2021/04/09
【升中派位】中產父母身教閱讀睇卡通學英文　鮮魚行學校小六生苦讀升Band 1英中