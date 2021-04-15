【海洋公園】樽鼻海豚Milo不幸離世終年7歲　初步解剖結果顯示患有急性出血性腸炎

▲ 雌性印度太平洋樽鼻海豚 Milo 於 2014 年在海洋公園出生（上）（資料圖片）

海洋公園今日（15日）宣布，雌性印度太平洋樽鼻海豚Milo今日清晨逝世，終年7歲。

海洋公園表示，Milo近日食慾下降，公園在昨日（14日）中午為牠進行了身體檢查，然而檢查及血液結果並未有重大發現。獸醫及後為牠提供預防性治療，其情況後來轉趨良好穩定。

惟 Milo 於今日清 晨被發現不幸離世。公園獸醫為牠進行解剖，以了解其死因。初步解剖結果發現Milo患有急性出血性腸炎，病因則有待研究。

Milo於2014年在海洋公園出生，並居住在「海洋哺乳動物繁殖及研究中心」，目前有21條樽鼻海豚居住於海洋公園。公園已即時將離世的消息通知香港漁農自然護理署。據了解，雌性寬吻海豚的壽命約40年，而雄性寬吻海豚則由於生活充滿壓力，故此多數存活少於30年。

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記者：曾卓鋒