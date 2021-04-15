【強制檢測】再多5處所納強檢名單　包括元朗菁雅居第 19 座、九龍灣宏天廣場卓健醫療等

▲ 元朗丹桂村路 60 號菁雅居第 19 座納強檢名單（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未止，衞生防護中心公布，今日（15日）新增6宗確診個案，包括4宗輸入個案及2宗本地個案，其中1宗為源頭不明本地感染；今日另錄得逾10宗初步確診，5宗為本地個案，其他為輸入個案。政府今日晚上公布，再多5處所納強檢名單，包括：

新增一宗或以上確診個案：

香港新界元朗丹桂村路 60 號菁雅居第 19 座

出現一宗或以上確診個案的工作場所：

香港鰂魚涌英皇道 1060 號栢蕙苑 A5 號地舖長城物業有限公司

香港九龍九龍灣宏光道 39 號宏天廣場 3 樓卓健醫療服務有限公司

其他：

香港九龍深水埗李鄭屋邨信義樓平台 316 號香港基督教服務處李鄭屋幼兒學校

香港北角丹拿道 53 號港運城 2 樓香港東區婦女福利會黎桂添幼兒園

政府表示，任何在2021年4月2日至4月15日期間曾身處上述地址超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於2021年4月17日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年4月13日至4月15日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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記者：曾卓鋒