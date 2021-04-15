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【國安教育】國家教育部特選讀本贈予本港中小學　列作教師參考書明起分發

社會 22:33 2021/04/15

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國安教育將滲入中小學各科，圖為上水鳳溪第一小學小學今日（15日）趁國家安全日教育日舉行的問答比賽活動。（陳靜儀攝）

教育局2月初公布國家安全教育課程框架，國安教育滲入中小學各科。教育局今日（15日）向全港中小學發通函，指國家教育部部長陳寶生「特別選取」《香港特別行政區維護國家安全法讀本》，送贈予開設本地課程的學校，作為教師參考書。教育局相信該讀本有助教師「正確認識」及推行國安教育，將於明日（16日）起分發至學校。

教育局表示，今日在香港會議展覽中心舉行的「全民國家安全教育日2021」開幕典禮一項贈書儀式上，國家教育部部長陳寶生特別選取、由法律學者王振民等人編寫的《香港特別行政區維護國家安全法讀本》，送贈予開設本地課程的學校作為教師參考書，以提升教師對《香港國安法》的認識。

教育局表示感謝陳寶生，並相信該讀本對支援教師正確認識和推行國家安全教育大有幫助。

局方將於明日起（16日）安排分批派送讀本至學校，每所小學將視乎班級數目獲發25本（12班或以下）或55本（13班或以上），中學及特殊學校則分別獲發60本和30本；如學校教師人數超出獲派讀本數目，學校可在5月17日前，申請索取所需的額外數量，由於讀本數量有限，局方將按實際情況決定申請學校獲額外分配的數量。

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責任編輯：馮琪雅

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