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【疫苗接種】本港累計接種近100萬劑疫苗　7人打針後送院1人須留院

社會 22:53 2021/04/15

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熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

港府指，計劃開展以來已為市民接種共約981,000劑疫苗。(資料圖片)

新冠疫苗接種計劃展開第49天，港府今日（15日）指，計劃開展以來已為市民接種共約981,000劑疫苗。當中約648,900名市民已接種第一劑疫苗，包括約363,400名接種科興疫苗，約285,500名接種復必泰疫苗。約332,100名市民已接種第二劑疫苗，包括約188,700名接種科興疫苗，約143,400名接種復必泰疫苗。

截至今日下午8時的過去24小時，約有29,900名市民接種了疫苗和約21,400名市民在網上預約接種疫苗。詳細的數字如下：約有4,000名市民接種第一劑科興疫苗，當中約1,900人在八間社區疫苗接種中心接種，約2,100人是在參與計劃的私家醫生和診所接種；約有11,300名市民接種第二劑科興疫苗，當中約7,900人在社區疫苗接種中心接種，約3,400人是在私家醫生和診所接種；約有12,600名市民於21間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有2,000名。

八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為97%；21間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為93%；及約4 300名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約17,100名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

另外，截至今日零時零分，過去24小時共有7宗送院個案，其中3人已經出院，1人留院觀察，3人不遵從醫生勸告自行出院。7宗送院個案中，4人涉接種復必泰疫苗第一針、2人涉接種科興疫苗第一針，另1人則涉接種復必泰疫苗第二針。他們分別出現心悸、噁心、出現嘔吐、暈眩等情況。

截至今日零時零分，過去24小時共有7宗送院個案，其中3人已經出院，1人留院觀察，3不遵從醫生勸告自行出院。（政府新聞處）

相關報道：

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記者：曾卓鋒

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