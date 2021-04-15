演藝學院304人疫下畢業　校長蔡敏志勉勵畢業生秉持信念「困難中必有出路」

▲ 演藝學院校長蔡敏志勉勵應屆畢業生「困難中必有出路」。（演藝學院提供相片）

香港演藝學院今日（15日）舉行第34屆畢業典禮，本年度共有304人完成碩士或學士學位等課程。校長蔡敏志致辭時，指應屆畢業生在疫情下以非一般的耐心完成學業，為其感到驕傲，並寄語他們秉持信念和熱誠，為藝壇及文化發展作出貢獻，勉勵畢生「困難中必有出路，絕不能輕言放棄」。

應屆畢業生在疫情下完成學業，畢業禮今日在演藝學院歌劇院舉行，師生亦要遵守社交距離，完成畢業班「大合照」傳統。

畢業生們將以新身分在表演藝術路上的起點出發，校長蔡敏志致辭時，恭賀各位畢業生學有所成，並寄語他們秉持信念和熱誠，為藝壇及文化發展作出貢獻：「表演藝術之路未必盡如人意，但請大家謹記：困難中必有出路，絕不能輕言放棄。我堅信機遇總會伴隨挑戰而至，甚至在最出人意表的時刻出現；當機會來臨，你必需勇敢地把它握在手中，竭盡所能，全情投入。」

校方指，上月公布最新的QS世界大學學科排名中，演藝學院連續第3年高踞亞洲之首，位列全球十大。蔡敏志稱：「憑著各位的努力，我們才得以創出如此佳績。展望未來，學院將繼續力臻卓越，培育表演藝術人才，並致力帶領和促進本地、大灣區與區域性的文化發展。」

本年度演藝學院共有304位來自戲曲、舞蹈、戲劇、電影電視、音樂、舞台及製作藝術6個學院的畢業生，獲頒授碩士學位、學士（榮譽）學位、高等文憑、基礎文憑、文憑，或證書。

▲ 演藝學院師生遵守社交距離，完成畢業班「大合照」傳統。上圖為舞台及製作藝術學院畢業班合照。（演藝學院提供相片）

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責任編輯：馮琪雅