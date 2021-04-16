【寶達邨火警】火警釀成四死兩傷包括2歲女童　消防成立專責小組調查

▲ 火警釀成四死兩傷包括2歲女童。

秀茂坪寶達邨凌晨（16日）發生致命火警，起火單位內4人死亡，另外兩人受傷包括一名男戶主，以及一名90多歲的傷者。死者全部是女性，年齡介乎2歲至40多歲。火警期間有百多人疏散，消防會成立專責小組調查起火原因。

事發在凌晨約3時，達喜樓5樓一個單位起火，據報住了一家六口，包括男女戶主、他們的一名女兒以及女戶主的父母及胞妹，其中一人在現場證實死亡，另外3人送院搶救後不治。男戶主逃生時稱，懷疑是家中的電線首先起火。凌晨時有居民聽到有人大聲呼救，疏散時走廊滿布濃煙，不少居民逃生時心情驚慌。

▲ 消防處會成立專責小組調查。（港台直播截圖）

消防處當值助理消防區長黃國振今早交代起火原因時（16日）表示，消防到場後，發現起火單位火勢非常猛烈，十分高溫。單位內有3個房間，火場面積11米乘6米，其中一人在單位內證實死亡，另外有3名傷者送院後證實不治。消防員在大廈協助約30名住客疏散到安全地方，另外約150人自行疏散。

行動中消防動用9輛消防車及7輛救護車，共193名人員協助救火及救援工作，火警在近凌晨4時救熄，消防會成立專責小組調查起火原因。

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責任編輯：伍瑋瑋