【尋人記】舉家移民美國遺留智障孻妹　二姐棄綠卡回港照顧：從不後悔

▲ 二姐棄綠卡孤身回港照顧智障孻妹。

由方東昇、黃曉瑩、黃靖婷及李曉欣主持的《尋人記》，成近期氣節目，在昨晚（4月15日）播出的《尋人記》大派洋蔥十分感人，內容關於三個香港家庭的移民故事，其中一個是退休前任職教師的余婉薇，為照顧弱智孻妹芬芬棄綠卡回港到今已30年，無奈在疫情下，兩姊妹也只能在院舍遙距地相見。

【尋人記】性格各異結婚37年終融合 共伴半生只盼牽手離開：留下來的那個很辛苦

▲ 兩姊妹相依為命。（節目截圖）

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為孻妹棄綠卡

在1996年的《星期日檔案》，曾到訪元朗一間開辦的私人弱智人士院舍，當時院舍有不少因為家人移民，而遺在香港的弱智人士入住，他們的家人大約每年回港探望一、兩次。

▲ 芬芬。（節目截圖）

當年《星期日檔案》的主角芬芬是家中的孻女，可是因為是智障人士加上身體常有毛病，在美國很難購買保險，所以當年全家人在1991年前移民時，不打算帶她一同往美國。

但二姐婉薇不忍心留下妹妹一個人，為了照顧細妹，二姐到美國報到後又再回到香港。婉薇接受訪問《星期日檔案》時表示：「你說扔下阿芬我又不忍心，萬一美國政府要收回綠卡也沒辦法。」

婉薇表示：「雖然有宿舍，但平時也要有家庭生活，周六、日也要帶她回家替她清潔，讓她吃好東西吃。」主持人問芬芬二姐對自己好嗎？芬芬回答：「好，會煮雞、好菜。」

▲ 婉薇。（節目截圖）

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為弱智妹妹流淚

時光飛逝，到了今天，方東昇與《尋人記》團隊幾經波折終於用半年時間尋回婉薇，相隔25年再次進行訪問。說到很多人夢寐以求的綠卡，婉薇表示：「已經成為歷史，過了期，都沒需要了。」



婉薇回憶當年家人的決定：「我的兄弟姐妹都移民了，開家庭會議時我建議接芬芬過來一起照顧，我就可以安心移民美國。但無人贊成，我從來不哭的，但當時哭到抽搐。既然無人贊成，我就堅持回香港。」

家人在1991年移民，她憶述當年家人反對帶芬芬同行的因由：「他們不贊成的原因，因為幾個家庭新移民自顧不暇。」但為照顧妹妹芬芬，婉薇到了今日，一留便是30年。

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疫情下不能回家

朋友認為婉薇是一個非常難得的家姐，為了芬芬很大犧牲，婉薇卻認為自己沒有犧牲：「沒有犧牲，根本就是一種生活習慣，是很自然的事。」並稱從沒有後悔。

▲ 方東昇金句再現。（節目截圖）

對於放棄照顧芬芬，婉薇表示：「我當她是小朋友，我能照顧她又不是做不到，能力做到的為什麼不做。」



現時73歲的婉薇週都會到院舍探望58歲的芬芬，由婉薇家出發到院舍需要「九個字」（45分鐘），金句王方東昇靈機一觸：「不用『九個字』，『一個字』便可以，就是『愛』字。」

▲ 疫情下芬芬不能離開院舍。（節目截圖）

看到婉薇，芬芬撒起了嬌：「回不了家。」，婉薇立即送上安慰：「你想回家？乖點就可以很快回家。」令人十分感慨。

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