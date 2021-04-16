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【名牌開倉】BALLY開倉最平$398有交易　手袋銀包鞋履激減低至一折【內附地址】

休閒消費 13:22 2021/04/16

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熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

BALLY由即日起舉行減價開倉，最低減至一折。

想買個名牌手袋，平日閒閒哋都逾萬元，遇著品牌開倉就當然機不可失了。BALLY由即日起舉行減價開倉，有大量BALLY貨品供選購，服裝、手袋、鞋履及小皮具全都包括在內，全場最低減至1折，活動尚有4天，大家還不立即行動？

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趁著名牌減價開倉，就是入貨的好時候，瑞士百年品牌BALLY由即日起於崇光百貨的SOGO CLUB舉行開倉活動，皮具方面，有多款手袋及背囊千多元就可以入手，銀包更減至最平$398便可買到，男、女裝貨品比例平均，就連飾有品牌Trainspotting紅白間紋的標誌式項目都有。

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場內有大量鞋履供選擇，由高踭鞋、波鞋、男裝皮鞋全部有齊，最啱買定多對上班或假日穿著，低至$600多便有交易。另外還有少量Bally服裝，好像當中一條連身裙就由$8,590減至$1,718，貨品最低減至1折！

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BALLY SALE 開倉大減價 

日期：4月14日至4月19日 

時間：即日至18/4︰10am-9pm；19/4︰10am-8pm 

地址：銅鑼灣祟光百貨16樓SOGO CLUB

記者：梁靜詩

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